Il 16 ottobre a Palazzo Caetani un incontro su Sport e Alimentazione dedicato agli studenti della città

Si terrà lunedì 16 ottobre a Palazzo Caetani, con inizio alle ore 10:00, la presentazione del libro di Giulia Biondi “Le diete che ti hanno rovinato la vita”. L’appuntamento, organizzato dal Comune di Fondi in occasione della Giornata mondiale dell’alimentazione, gode del patrocinio del Sistema Bibliotecario del Sud Pontino e del Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi e rientra nel programma ufficiale “Fondi città europea dello sport”.

L’autrice, dottoressa in biologia della nutrizione, esperta di educazione alimentare e influencer, dialogherà con il pubblico composto prevalentemente dagli studenti delle scuole superiori della città.

Si tratta infatti di un argomento di grande interesse in età adolescenziale: una fase delicata per la crescita dei ragazzi che spesso si trovano a vivere disagi legati ad un corpo in rapido cambiamento e disturbi correlati ad abitudini alimentari non corrette.

A tal proposito interverrà anche Aurora Caporossi, presidente dell’Associazione per i disturbi alimentari Animenta – Raccontare per sensibilizzare.

Dopo l’introduzione dell’assessore allo Sport Fabrizio Macaro prenderanno la parola il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, l’assessore alla Cultura Vincenzo Carnevale, il consigliere regionale Cosmo Mitrano, il direttore del Parco Lucio De Filippis, il presidente del CONI Lazio Riccardo Viola, il presidente del Sistema bibliotecario del Sud Pontino nonché sindaco di Formia Gianluca Taddeo, il direttore del Mof Roberto Sepe e la presidente dell’Andos Regina Abagnale.