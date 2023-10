Giornata del Camminare 2023 con Fare Verde verso la Big Bench a Sperlonga

Anche quest'anno siamo pronti per la Giornata del Camminare FederTrek. L'Edizione 2023 ci vedrà impegnati Domenica 15 Ottobre, in compagnia della Guida Ambientale Escursionistica Andrea Patriarca in quel di Sperlonga. Il Gruppo Locale di Fondi dell'Associazione Ambientalista Fare Verde, presieduto da Milena Trani, invita tutti a partecipare alla Camminata di Domenica 15 Ottobre.

Cammineremo a Sperlonga, dal paese alla panchina gigante, installata su un sentiero storico che ripercorre in parte l’antica Via Flacca e domina la collina da cui è visibile l’area archeologica del Museo Nazionale della Grotta di Tiberio, il mare, le splendide spiagge del basso Lazio e guarda alle isole pontine - annuncia Milena Trani.

La famosa "Big Bench" compirà un anno proprio Domenica 15 Ottobre. Con la Guida Ambientale Escursionistica Andrea Patriarca ci regaleremo un pomeriggio in uno dei luoghi più affascinanti del litorale laziale, tra Roma e Napoli, lungo la Riviera di Ulisse.

La Giornata del Camminare è una manifestazione nazionale promossa da FederTrek Escursionismo e Ambiente e promuove la diffusione della cultura del camminare attraverso il coinvolgimento diretto dei Cittadini, del mondo dell’associazionismo e delle amministrazioni locali. Quella di Domenica 15 Ottobre sarà una Giornata per riempire le piazze, le strade o i sentieri fuori Città di quella gioia di vivere che abbiamo imparato ad apprezzare. Una rigenerazione che ha bisogno di tante cose, ma in cui il passo lento può recitare una parte molto importante.

L'iniziativa prevede una partecipazione libera e gratuita. Ritrovo alle ore 15.30 all'area parcheggio in Via Itri.

Per informazioni: 347 31 61 521 - fareverdefondi@gmail.com .