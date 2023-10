Il 15 ottobre il Castello si illuminerÃ  di rosa e azzurro per la Giornata internazionale del lutto perinatale

Con delibera di giunta dello scorso 28 settembre, il Comune di Fondi ha ufficialmente aderito alla Giornata internazionale del lutto perinatale (Baby Loss Awareness Day) che ricorre in tutto il mondo il 15 ottobre.

Per tenere alta l’attenzione su questo tema e per sensibilizzare la collettività su un argomento che spesso si approfondisce solo se direttamente interessati, il Castello Caetani sarà illuminato di rosa e azzurro.

Un abbraccio di luce che l’Associazione di promozione sociale CiaoLapo e l’amministrazione comunale vogliono dedicare ai genitori e ai loro piccoli volati in cielo ancora prima di venire alla luce o subito dopo essere nati.

La Giornata internazionale del lutto perinatale è celebrata ufficialmente in cinquanta paesi del mondo da milioni di persone ogni anno allo scopo di aumentare la consapevolezza sul tema del lutto perinatale, promuovere la prevenzione delle morti evitabili e migliorare l’assistenza alle famiglie colpite.

Una ragazza, tramite i social dell’Ente – spiegano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore ai Servizi Sociali Sonia Notarberardino – ha segnalato l’argomento e ci ha messo in contatto con l’associazione. Abbiamo subito riscontrato l’importanza e l’utilità dell’iniziativa e abbiamo deciso di aderire. Alcuni bambini non si vedono, ma non per questo non esistono: la zona d'ombra intorno alla morte del bambino atteso durante la gravidanza o dopo il parto è un evento traumatico che coinvolge nel profondo sia le mamme che i papà, spesso lasciati soli senza un sostegno. Superare il lutto perinatale è certamente possibile ma, in situazioni del genere, l’assistenza alle famiglie chiamate ad affrontare una grave perdita è fondamentale.