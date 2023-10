L'assessore alla Cultura Carnevale replica a Fondi in Azione in merito ai finanziamenti regionali per l'estate 2023

Celere replica da parte dell'assessore alla Cultura e al Turismo Vincenzo Carnevale a seguito del comunicato diffuso da “Fondi in Azione” sui finanziamenti regionali per la programmazione degli eventi estivi. (pubblicato ieri: https://www.fondinotizie.net/notizie/comunicati-stampa/10927/azione-in-merito-alla-mancata-presenza-del-comune-nella-graduatoria-del-bando-regionale-sui-finanziamenti-dellestate-2023 )

Mi domando perché – prima di scrivere – non si dedichino due minuti all'approfondimento o a chiedere lumi a chi è informato sui fatti. Non solo il Comune di Fondi ha partecipato, come ogni anno, al bando regionale per l'organizzazione di eventi estivi ma ha anche ottenuto un finanziamento di 16mila euro. Con tali risorse è stato finanziato parte del cartellone “ Fondi sotto le stelle ”. In particolare sono stati finanziati i due eventi più importanti e onerosi, ossia il concerto della Banda della Guardia di Finanza e lo spettacolo comico di Biagio Izzo. Non solo, abbiamo partecipato anche al bando " Promozione regionale a fini turistici delle manifestazioni tradizionali ” ottenendo un secondo finanziamento di 6 mila euro per la manifestazione “ Estate a Fondi tra storia e folklore ” che ha consentito di erogare un contributo volto a supportare gli eventi proposti da altre tre associazioni locali. Al momento della pubblicazione del terzo bando, il 24 agosto 2023, i principali eventi erano già stati organizzati e finanziati, il cartellone era stato pubblicato da mesi e le date erano in larga parte impegnate. Proprio perché il settore Turismo e Cultura ha effettuato una programmazione attenta e nei tempi corretti, l'Ente ha partecipato al primo bando. Il Comune di Terracina, che si è invece aggiudicato un finanziamento partecipando al secondo avviso per il bellissimo evento con protagonista Max Giusti, organizzato dal Comune di Fondi lo scorso anno, non aveva ricevuto risorse dal primo bando.