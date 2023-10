Sabato 28 a Palazzo Caetani il convegno "Acqua-Amiamoci"

Si terrà Sabato 28 Ottobre, presso Palazzo Caetani a Fondi, a partire dalle 16.30, un convegno patrocinato dal Comune di Fondi, fortemente voluto dall'Associazione "Diamoci una mano sincera". L'incontro vedrà la partecipazione dello Scrittore e Aforista Italiano Michele Cioffi.

"ACQUA-AMIAMOCI", questo il titolo del Convegno. Un messaggio semplice per un gesto semplice, quello di bere, ma al quale spesso per mille motivi non diamo il giusto valore.

Significativo che proprio la settimana scorsa la Giornata Mondiale dell'Alimentazione è stata dedicata all'acqua, elemento imprescindibile per la nostra sopravvivenza.