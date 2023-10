Oggi chiusura del "Villaggio delle Zucche" che ha riscosso un grande successo

La città di Fondi non è mai stata così aperta al divertimento e, da venerdì 27 ottobre, il "Villaggio delle Zucche", situato nel cuore del parco “Nicholas Green” in via Liguria 2j, ha accolto migliaia di visitatori, superando ogni aspettativa dell’associazione Italyoung, organizzatrice dell’evento in collaborazione con Piccoli Geni di Yashmir Cipolla e tanti volontari del Parco Nicholas Green.

Questa straordinaria iniziativa, impreziosita da una serie di attrazioni, spettacoli e momenti di svago adatti a ogni fascia d'età, ha suscitato un interesse senza precedenti nella nostra comunità e oltre.

Il successo dell'evento è stato in gran parte dovuto alla partecipazione delle scuole del comprensorio, che hanno dimostrato grande entusiasmo nell'essere parte di questa festa autunnale. Desideriamo esprimere un sincero ringraziamento ai nostri partner, tra cui il MOF - Mercato Ortofrutticolo di Fondi, Del Prete srl, Di Manno Fruit e Franco Ortobello, per la generosa donazione delle zucche che hanno arricchito e dato vita al nostro villaggio.

Il "Villaggio delle Zucche" terminerà oggi, 31 ottobre e invitiamo tutti a partecipare alla giornata conclusiva, che promette di essere un evento indimenticabile. In occasione di Halloween, non solo gli ospiti potranno continuare a godere dell'atmosfera unica e delle attrazioni del villaggio, ma assisteranno anche a una mega animazione e all'emozionante incendio dello spaventapasseri, un momento clou che tutti aspettano con ansia. Inoltre tutti i visitatori, anche dei giorni precedenti, muniti di braccialetto, potranno portare a casa la loro zucca decorata.

Non perdete l'opportunità di vivere questa esperienza magica e di celebrare con noi la bellezza di Halloween. Vi aspettiamo!

Per ulteriori informazioni o dettagli sull'evento, Vi invitiamo a visitare il sito le pagine social del “Parco Nicholas green”.