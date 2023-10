Domenica 5 novembre "Il dono di Davide" presenta l'iniziativa "Uno scambio d'Amore"

Si terrà Domenica 5 Novembre a Fondi (Latina), presso "La Tenuta di Davide" in Via Capocroce 93, l'evento "Uno scambio d'Amore" promosso dalla neonata Associazione di Volontariato "Il dono di Davide" OdV. Una giornata all'insegna dell'informazione sulla donazione degli organi e per la sensibilizzazione sulla sicurezza stradale. Un'iniziativa sostenuta dalla Fondazione "Gaia von Freymann", dalla Federazione Italiana Nefropatici Trapiantati di Rene e Donatori, dal Gruppo intercomunale dell'AIDO, dalla Croce d'Oro Sud Pontino e dall'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada - Onlus.

La vasta area verde della Tenuta ospiterà gazebo delle diverse Associazioni presenti, spazi di animazione per i più piccoli, esibizioni di danza aerea a cura della Scuola di danza "Fondi Ballet", stand interattivi, esposizione d'arte ed un percorso di simulazione alcolemia. Saranno presenti i Volontari dell'Associazione Croce d'Oro Sud Pontino di Sperlonga e del Comitato Regionale ANPAS Lazio, che si occuperanno delle attività di due importanti Campagne di Sensibilizzazione nazionali promosse da ANPAS, quella sulla Sicurezza Stradale "Buona Strada" con la macroazione "Guida x bene" e la Giornata del Cuore in collaborazione con l'Associazione Italiana Cuore e Rianimazione e World Heart Federation.

Il Programma prevede l'apertura dell'evento alle ore 9.30, l'introduzione delle promotrici e fondatrici dell'Associazione "Il dono di Davide", ovvero Shana Parisella e Anna Iaquinta, e subito dopo l'intervento di Marianna De Pascale che presenterà la manifestazione. Manifestazione cui parteciperà anche Vincenzo Bucci, Presidente dell'Associazione Fotografichementi.

Dopo i saluti istituzionali dalle ore 10 sono programmati gli interventi di Edward von Freymann ed altri ospiti, mentre dalle ore 12 si alterneranno al microfono Giovanni Delle Cave (Associazione Familiari e Vittime della Strada), Agnese Casini (Presidente Provinciale AIDO Latina), la Dottoressa Annarita Cacciotti (Coordinamento Donazione Organi e Tessuti ASL di Latina), Giuseppe Iacovelli (Presidente Fintred) e la Dottoressa Giovanna Iaquinta (Consapevolezza sulla Salute Mentale).

Un percorso gastronomico permetterà ai presenti dalle ore 13.30 di intrattenersi anche ad ora di Pranzo e nel pomeriggio, alle ore 17, si chiuderanno i lavori della Giornata. L'ingresso alla Tenuta è libero e la partecipazione è gratuita. Un ringraziamento particolare per Paolella Catering, Strafrutta, Fratelli Recchia, I.L.P.O., Pizzeria Bella Napoli, Animazione Le Puffette, Del Prete, Vini Valle Marina, Caseificio Porta Roma, Macelleria Petrillo Francesco, CO.PLA, Radio Antenna Musica, Pannone Costruzioni, Fratelli Di Mascolo, Pizzeria Staglio&Olio. La Giornata sarà accompagnata anche da una simpatica lotteria per raccogliere donazioni per l'Associazione, con estrazione di premi offerti da Ferri Shop, Très Chic, Cartolibreria Martusciello, Vivaio Evergreen, Bar Cutò, Azienda Agricola di Parisella Shana, Farmacia Sant'Anna, OnGame.