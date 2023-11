Apertura preselezioni contest canoro "Festival del Magazzino 2024"

L’A.P.S. il Magazzino Fondi rende noto che sono aperte le preselezioni per il contest canoro Festival del Magazzino 2024, che si svolgerà a Fondi il prossimo aprile.

Per iscriversi basta mandare un video di una propria esibizione dalla durata di due minuti circa, indicando nome, cognome e data di nascita all’indirizzo festivaldelmagazzino@gmail.com . C’è tempo fino al prossimo 30 novembre.

In seguito, tutti i cantanti iscritti saranno ricontattati per essere informati se sono stati ammessi alla finale o, nel caso in cui il numero di partecipazioni fosse elevato, se ci sarà una ulteriore fase di selezione, che potrebbe svolgersi con un evento dal vivo tra febbraio e marzo 2024.

La partecipazione alle preselezioni è completamente gratuita.

La successiva partecipazione alle selezioni e/o alla finale richiederà un costo massimo di € 10.

Il regolamento completo è disponibile sul sito dedicato e sulle pagine social del Festival del Magazzino e dell’A.P.S. il Magazzino Fondi.

Nato del 2012 in un seminterrato come una piccola festa tra amici, il Festival del Magazzino è giunto alla sesta edizione, crescendo di anno in anno, e ora si punta al 2024 come edizione della svolta, in occasione della quale si vuole uscire dalla più ristretta cerchia amicale e fare diventare questo contest un punto di riferimento per gli artisti almeno in ambito cittadino.

Visto l’ottimo riscontro ricevuto nell’edizione del 2023, è partita con largo anticipo l’organizzazione per il Festival del 2024, con la volontà di presentare una lista di cantanti in gara migliore e un evento più grande e di maggior richiamo rispetto al precedente.