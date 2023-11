A causa della giornata di sciopero indetta al livello nazionale dalle aziende pubbliche e private dell’igiene ambientale, venerdì 17 novembre il servizio di raccolta porta a porta potrebbe subire interruzioni.

Per tale motivo, a scopo precauzionale, i cittadini sono invitati a non esporre in tale data il mastello blu (CARTA). Saranno tuttavia garantiti i servizi essenziali quindi rimarrà aperta e pienamente operativa l’isola ecologica di via Rezzola (località Tre Ponti).