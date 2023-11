Lunedì 26 torna il "Diabetes Day" con screening ed elettrocardiogramma gratuiti

A qualche giorno dalla Giornata Mondiale del Diabete tornano gli screening gratuiti organizzati dal Lions Club Fondi, in collaborazione con il Comitato di Fondi della Croce Rossa Italiana e il patrocinio del Comune di Fondi e del Mof. Il “Diabetes Day”, in programma il 26 novembre dalle 9:00 alle 13:00, quest'anno si terrà al Mof (accesso in viale Piemonte presso il vecchio ingresso del mercato). Oltre ai tradizionali screening, sarà possibile effettuare, sempre a scopo preventivo e a titolo completamente gratuito, anche un elettrocardiogramma.

Collaborano all'iniziativa la diabetologa Elisa Forte, la cardiologa Virginia Di Russo e il medico sportivo Leo Marini.

Il diabete - spiega il coordinatore del service, il dottor Vincenzo Di Biase - è una delle malattie croniche più diffuse, peraltro spesso gravata da diverse complicanze. Sono oltre 3,5 milioni le persone che vivono con questa patologia in Italia ed altrettante non sanno di averlo. Circa 80 mila sono, invece, i decessi attribuiti ogni anno al diabete, un numero che potrebbe senz'altro essere ridotto se venissero dedicate più risorse ed energie alla prevenzione. La diagnosi precoce è infatti importantissima per contrastare la diffusione epidemica della malattia e, soprattutto, le sue complicanze.