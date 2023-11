Le iniziative in corso organizzate in occasione della SERR - Settimana europea per la riduzione dei rifiuti

Prosegue a Fondi la Settimana europea per la riduzione dei rifiuti 2023 (SERR) con tante iniziative dedicate agli studenti e alle famiglie della città.

Nella giornata di ieri, dopo l’affissione in ogni classe (quarta e quinta) del Diario degli imballaggi, ha preso il via un torneo di tiro differenziato per consentire agli studenti delle classi quinte della scuola primaria di ripassare le regole del porta a porta divertendosi e facendo sport.

La cartellonistica, invece, servirà ai docenti per riflettere assieme ai ragazzi sugli sprechi generati dagli imballaggi. Quanti potrebbero essere ridotti o evitati? È possibile differenziarli accuratamente o sono composti da parti realizzate in materiali diversi che li rendono, di fatto, un rifiuto da conferire nel secco residuo?

“Non farti imballare” è infatti lo slogan della campagna di sensibilizzazione che si rifà al focus tematico del 2023: gli imballaggi. Basti pensare che, come riportato sul sito ufficiale della SERR, dal 2009 al 2019, gli scarti derivanti dal cosiddetto packaging sono passati da 66 a 77.5 milioni di tonnellate.

Premiare le imprese che dedicano attenzione a questo tema e ridurre gli sprechi anche negli ambienti domestici vuol dire opporsi ad un meccanismo estremamente dannoso per l’ambiente e innescare, al contrario, un circolo virtuoso destinato, se replicato in tutta Europa, a invertire il trend.

La settimana proseguirà con una pedalata ecologica in programma sabato 25 novembre con partenza alle ore 10:00 da Piazza de Gasperi e arrivo alle ore 12:00 presso la sorgente di Sette Cannelle (via San Giovanni) dove tutti i ciclisti parcheggeranno la due ruote per dedicarsi alla pulizia del sito.

Ad ogni partecipante verrà dedicata una borraccia termica. Il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore all’Ambiente e allo Sport Fabrizio Macaro invitano la cittadinanza a partecipare numerosa.

La SERR è stata organizzata in collaborazione con l’Associazione Polisportiva MG, la società De Vizia Transfer SpA e, contemplando anche due iniziative sportive, rientra nel programma ufficiale di Fondi Città europea dello Sport. Media partner Radio Show Italia 103.5.