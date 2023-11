L'impegno dell'Ente Parco per la conservazione dell'ecosistema del lago di Fondi

Ha preso l’avvio nei giorni scorsi la terza fase dell’indagine chimico-fisica e biologica che l’Ente Parco ha commissionato al CESAB (Centro Ricerche Ambientali e Biotecnologie) per definire la caratterizzazione ambientale del Lago di Fondi.

Obiettivo dello studio è verificare quanto gli insediamenti di uso civile e le pratiche zootecniche e agricole abbiano modificato o possano modificare gli equilibri ecologici del Lago.

L’indagine si articola in tre fasi. Le prime due si sono già concluse e hanno riguardato rispettivamente:

il monitoraggio idrogeologico del Lago, con una mappatura di tutti i punti di interscambio tra le sue acque e quelle dei suoi affluenti (canali e sorgenti) ed emissari (Canneto e Sant’Anastasia), al fine di posizionare correttamente le stazioni per il campionamento dei sedimenti e delle acque;

un’accurata fotografia delle attività antropiche nell’area lacustre (insediamenti di uso civile e pratiche zootecniche e agricole), sì da poter prevedere, attraverso l’elaborazione di idonei modelli, gli effetti provocati dalla persistenza di tali attività in termini di emissioni inquinanti e di ricadute negative sull’equilibrio dell’ecosistema.

La terza fase, da poco iniziata, riguarda il campionamento delle matrici solide e liquide e successive analisi, in base alle quali definire strumenti tecnico-scientifici e operativi che consentano di individuare le aree di maggiore criticità e formulare opportune ipotesi di intervento là dove ciò appaia necessario.

Le attività di campionamento e di studio di questa terza fase, la cui durata non sarà superiore a 60 giorni, sono svolte con l’utilizzo dell’imbarcazione e dell’operatore di bordo in dotazione all’Ente Parco e in collaborazione con il Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”.

L’indagine – sottolinea il Direttore dell’Ente Parco, dott. Lucio De Filippis – ci fornirà un quadro scientificamente attendibile dello stato di salute del lago e tutta una serie di dati relativi all’impatto che su di esso hanno le attività antropiche che attualmente interessano le sponde e l’area immediatamente a ridosso della fascia naturalistica sottoposta al vincolo di salvaguardia ambientale. L’acquisizione di questi dati non solo servirà all’Ente Parco per rendere più selettiva e mirata l’azione di controllo e di contrasto che già istituzionalmente svolge, ma risulterà preziosa anche nella prospettiva di una auspicabile riqualificazione del sito.