Domenica 10 concerto di chiusura dell'Accademia degli Sfaccendati a palazzo Caetani

Domenica 10 dicembre, alle ore 18:30, ultimo appuntamento della rassegna “I Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati” nella bella Sala di Palazzo Caetani a Fondi.

Per la chiusura della rassegna la Direzione artistica di Giovanna Manci e Giacomo Fasola ha chiamato un duo pianistico di grande prestigio quello formato da Marco Schiavo e Sergio Marchegiani. Apprezzato dalla critica e acclamato dal pubblico dei cinque continenti, il duo si distingue per lo stile personalissimo, la naturalezza del discorso musicale, la bellezza del suono, l’intensità e la travolgente energia delle interpretazioni.

A Palazzo Caetani proporrà un programma che, dopo l’esordio con la bellissima Sonata K358 di Mozart, si incentra (come in un loro recente CD DECCA intitolato Dances che ha raccolto lusinghieri riconoscimenti dalla critica) sui ritmi di danza. Un repertorio d'autore e coinvolgente che spazierà dalle danze Ungheresi di Brahms ai Waltz-Caprices di Grieg alle Danze Slave di Dvorak per concludersi con l'energia della Ouverture da “La gazza ladra” di Rossini.

Per “I Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati” a Palazzo Caetani un evento di chiusura che non mancherà di entusiasmare il pubblico di Fondi e che vuol essere un saluto e un augurio di Buon Natale ma anche un arrivederci al prossimo anno.

La Rassegna “I Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati al Palazzo Caetani di Fondi” è ideata ed organizzata dalla Coop Art di Roma con il sostegno del ministero della Cultura e della Regione Lazio, con la collaborazione del “Fondi Music Festival” e del M° Gabriele Pezone e con il patrocinio del “Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi” e del Comune di Fondi. Il concerto rientra nel programma ufficiale “Le Vie del Natale”. Info e prenotazioni: 3331375561 – 069398003.