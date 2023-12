Domenica 17 la rassegna ''Cinema sotto il Natale'' ideata dai fratelli Latilla

Grande attesa a Fondi per l’evento “Cinema Sotto il Natale”, rassegna cinematografica a cura dei Fratelli Latilla (registi e sceneggiatori) che dopo il successo della rassegna cinematografica “Cinema sotto le stelle”, tornano ad affascinare il pubblico fondano con una serata all’insegna della cinematografia natalizia che vede il mondo dell’infanzia al centro. L’evento, organizzato da La Cinearte Produzioni, nasce con lo scopo di valorizzare il cinema per famiglie ed in particolar modo quello a tema natalizio, un genere che ha portato alla nascita di importanti opere e che ha saputo mettere in relazione l’arte cinematografica e con quella letteraria, pittorica, musicale.

La pellicola che verrà presentata tocca tematiche importanti del passato ma allo stesso tempo appartenenti anche all’era contemporanea, dimostrando che le storie, se raccontate con forza, sono in grado di valicare il tempo. Il cinema, in particolare, può fornire spunti notevoli per osservare come attraverso una lente di ingrandimento il mondo che ci circonda. Il film sarà preceduto da un’introduzione critica per fornire altro materiale di riflessione e degli aneddoti accattivanti che renderanno la visione più fruibile. Al termine dell’evento seguirà una degustazione di dolci natalizi per augurare a tutti un buon Natale.

Se vi state domandando quale sia il titolo dell’opera – anticipano i fratelli Latilla - ebbene, sappiate che è… Correte a scoprirlo! Novità assoluta: durante l’evento sarà presente anche Babbo Natale, al quale i bambini potranno consegnare la propria letterina natalizia!

L’evento si terrà domenica 17 dicembre alle ore 18:00 presso la Sala Lizzani (Complesso di San Domenico) a Fondi, è patrocinato e sostenuto dal Comune di Fondi, inoltre l’evento vanta il patrocinio del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi e rientra nel cartellone ufficiale degli eventi natalizi "Le Vie del Natale". Ingresso gratuito senza prenotazione.