Sabato 16 il Premio Zavattini UnArchive arriva in città

Il Premio Zavattini UnArchive approderà sabato 16 dicembre 2023 a Fondi, in provincia di Latina, per un’iniziativa che mira a far conoscere due produzioni cinematografiche recenti prodotte dall’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico ETS e che sono frutto del lavoro di un riuso creativo del cinema d’archivio di cui il Premio è da sempre un significativo rappresentante.

Alle ore 17.30 presso la Sala Lizzani del Complesso San Domenico, sede del costituendo “Museo del Neorealismo”, saranno dunque proiettati i film “Cipria” di Giovanni Piperno e il corto “Heimat” di Giovanni Montagnana.

La visione sarà preceduta da un incontro con il regista Giovanni Piperno, il segretario dell’Associazione Giuseppe De Santis Marco Grossi e, per l’AAMOD, Gabriele Ragonesi.

L’iniziativa – ad ingresso libero – si svolge in collaborazione con l’Associazione Giuseppe De Santis e con il patrocinio del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi.

L’ingresso è libero a tutti.

“Cipria” - 1941: l’Italia è in guerra, ma sono ancora mesi di ottimismo, la vittoria sembra vicina, il Regime mostra il suo volto più rassicurante, glorioso, e miope. Nonostante le economie, l’autarchia e i soldati al fronte, gli italiani hanno tempo per innamorarsi dei divi del cinema, delle riviste radiofoniche, dei sogni di Cinecittà. In questo clima, viene lanciato dalla casa cosmetica GiViEmme – gingillo del nobile dandy Giuseppe Visconti di Modrone, padre di Luchino, amico di d’Annunzio e poeta e scrittore a sua volta – un concorso pubblicitario, associato a una cipria di nuova uscita, “Velveris, velo di primavera”. Il concorso invita le donne italiane a mandare la storia, vera, della loro vita, al giornale torinese “l’Illustrazione del Popolo”. Le più belle storie saranno pubblicate e radio sceneggiate, mentre una illustre giuria valuterà quale o quali saranno meritevoli di un premio in denaro e soprattutto di venire trasformate in un film.

Un film tratto da storie femminili vere, nell’Italia del 1941, per vivacizzare e rilanciare il cinema italiano (questo dicevano gli articoli e gli annunci). Non è un caso che a ideare il concorso ci fosse Cesare Zavattini, e la giuria fosse composta anche Alba De Cespedes, Luchino Visconti, Vittorio De Sica, oltre allo stesso Zavattini.

Il concorso ha un successo straordinario, le storie arrivano a centinaia, la macchina pubblicitaria su giornali e radio lavora a pieno ritmo, la giuria si riunisce per mesi, viene individuata la Casa di produzione, fino a quando non vengono proclamate, ex equo, tre vincitrici. Poi, tutto si interrompe. La guerra si rivela ben diversa da quanto propagandato, l’Italia è scossa da fame, bombardamenti, scioperi. Non è più tempo per sogni, al femminile per giunta, sul grande schermo. Rimangono però le storie vere di quelle donne, così diverse tra di loro, e tutte incredibilmente vive ancora oggi e riemerse dalle pagine dei giornali: che abbiamo ritrovato, letto e selezionato. E così, ottanta anni dopo, il film è stato finalmente realizzato.

Premi e festival: Torino Film Festival 2022: Fuori Concorso | Fedeli alla linea; UnArchive Found Footage Fest 2023.

“Heimat” - Un soldato circondato dal nemico e intrappolato definitivamente nella città scrive la sua ultima lettera a cCasa. A metà tra il documentario di creazione e l’installazione artistica, “Heimat” è un found footage film e un’indagine sensoriale ed universale di quell’oggetto così misterioso che è il ricordo di casa: un oggetto misterioso, sfuggente, sempre sull’orlo della dissolvenza. In esso convivono la pasta di vecchi film di famiglia, pennellate di colore e residui chimici della pellicola in decomposizione. Una realtà che diventa onirica, quasi allucinazione. Le immagini e i suoni in “Heimat” esprimono tutta la loro materialità, il loro essere oggetti segnati dal tempo, consumati e rovinati. Un’esperienza cinematografica estremamente sensoriale, per riflettere sul ricordo, su ciò che ci lega ai nostri affetti, su tutto ciò che chiamiamo Casa. In una parola: il nostro Heimat.

Premi e festival: Premio Zavattini, ed. 2020-21 | 2022 Venice Film Week, Italian Cinema Now Winner | 2022 Montecatini International Short Film Festival, Best Documentary Film | 2022 Teheran International Short Film Festival, Best Documentary Film | 2022 Doc Berlin Documentary Film Festival, Best Found Footage Film.