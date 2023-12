Continuano gli eventi del programma “Le Vie del Natale” tra concerti e mostre

Ultimi eventi per l’intenso programma di appuntamenti “Le Vie del Natale”, promosso dal Comune di Fondi in occasione delle festività. Ancora dieci giorni per ammirare i presepi artistici presso il Chiostro di San Domenico, pattinare sul ghiaccio in Piazza De Gasperi o fotografare le affascinanti luminarie. Tra un’attrazione e l’altra, anche due concerti che fanno ormai parte della tradizione natalizia e una prestigiosa mostra.

Concerto di Capodanno: XIX edizione per l'evento che dà il benvenuto al 2024

Grande attesa per la XIX edizione del Concerto di Capodanno che si terrà il 1° gennaio, alle ore 21:00, presso il Santuario della Madonna del Cielo (Santa Maria, Piazza della Repubblica). Per dare il benvenuto al 2024, si esibiranno l’Orchestra da Camera “Città di Fondi” e la Corale polifonica Discantus Ensemble dando vita ad un’armonizzazione di voci e melodie di grande impatto visivo e sonoro. A dirigere coro e orchestra, gli affermati Maestri Paola Soscia e Gabriele Pezone. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Il concerto, che sarà eseguito per la prima volta proprio a Fondi e che rientra nel corposo programma del Fondi Music Festival, sarà replicato in diverse cittadine pontine e del frusinate fino alla fine delle festività natalizie.

L’evento, promosso dall’Associazione Culturale Sergej Rachmaninov, in collaborazione con Fondi Turismo e Ferruccio Busoni, fa parte del cartellone di appuntamenti natalizi “Le Vie del Natale” e gode del patrocinio del Comune di Fondi, della Regione Lazio, di Lazio Crea e della Casa della Cultura.

Mostra fotografica “Dei ed Eroi” dal 2 al 10 gennaio al Castello

Chiusura con una parentesi fotografica per il cartellone di appuntamenti natalizi “Le Vie del Natale”.

Dal 2 al 10 gennaio, al Castello Caetani, saranno infatti in esposizione gli scatti della mostra “Dei ed Eroi” di Gianni Saviano e Vera Frongia.

L’evento, promosso dall’Associazione Imagine, è patrocinato dai Comuni di Fondi e Sperlonga, dal ministero della Cultura, dalla Regione Lazio, dal Museo Archeologico di Sperlonga e dal Parco Riviera d’Ulisse.

Il taglio del nastro è in programma martedì 2 gennaio alle ore 18:00 presso la sala conferenze del Castello. Nel corso dell’evento di presentazione saranno presentati l’omonimo libro e il progetto che prenderà forma nella Capitale nel 2024.

Per info giannisavianoster@gmail.com – 3924373292.

L’orchestra d’archi Pathos in concerto nel Duomo di San Pietro

Sabato 6 gennaio presso il Duomo di San Pietro, con inizio alle ore 19:00, torna il tradizionale Concerto di Natale. L’evento, che rientra nel cartellone ufficiale “Le vie del Natale” e gode del patrocinio del Comune di Fondi, del Parco naturale regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, del Lions Club e dell’Università della Terza età, è promosso dalla Parrocchia di San Pietro e dall’Associazione musicale Pathos.

L’orchestra d’archi Pathos, diretta da Giovanni di Ciollo, anche violino solista, eseguirà brani di Ennio Morricone, in particolare La leggenda del pianista sull’oceano, Silenzi dopo silenzi e c’era una volta nel West, e Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi.

L’evento, ideato e coordinato da Enzo Paolo Cima e dal parroco Don Gianni Cardillo, sarà presentato da Gaetano Orticelli.