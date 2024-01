Domenica 21 incontro su Autonomia differenziata e premierato

Il 21 gennaio presso la sala congressi del Castello di Fondi alle ore 11 ci sarà un importante incontro per parlare di premierato ed autonomia differenziata organizzato dalla sezione ANPI di Fondi "Pietro Ingrao" e dal circolo ARCI "Pata Pata".

Abbiamo fortemente voluto questa iniziativa per poter spiegare, attraverso voci altamente qualificate, cosa ci attende come cittadini italiani.

Saranno presenti Alfonso Gianni del Comitato esecutivo nazionale del "Coordinamento per la Democrazia costituzionale", Giuseppe Massafra, Segretario Generale CGIL Frosinone - Latina e Carlo Testini del comitato nazionale ARCI, moderati da Marco Fiore, vice presidente della sezione ANPI di Fondi.

L'argomento dell'incontro sarà il tentativo di riforma legato all'autonomia differenziata ed al premierato, un progetto che riteniamo pericolosamente autoritario e rischioso per il futuro della nostra Democrazia.

Essere informati è il passepartout per la partecipazione e mai come in questo momento, dal dopoguerra, è stato così importante.

Sezione ANPI di Fondi "Pietro Ingrao"

Circolo ARCI "Pata Pata"