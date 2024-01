Grande soddisfazione per la numerosa partecipazione alla Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue Locali

Tanto il lavoro svolto, sempre nello spirito gratuito e all'insegna della promozione della città di Fondi, per raccogliere e confezionare le partecipazioni ricevute e pubblicate nell'evento online dal 17 al 21 gennaio 2024.

Grazie alle tantissime persone che con entusiasmo hanno partecipato all'iniziativa dell'Associazione Pro Loco Fondi Aps. Ci siamo divertiti ma allo stesso tempo sono stati moltissimi gli spunti di riflessione sull'importanza del grande patrimonio immateriale rappresentato dalle tradizioni e non solo.

La nostra unica soddisfazione è la gratitudine e il riconoscimento del nostro impegno. Ed esso è arrivato in gran parte dalla base costituita dai cittadini. Questo ci sprona a continuare: è la spinta motivazionale inesauribile e potente.

La poesia dialettale fondana è una forma di espressione artistica che si basa sull'uso della lingua locale, ovvero il dialetto parlato nella città di Fondi, in provincia di Latina, nel Lazio. Questa forma poetica si caratterizza per l'uso delle espressioni tipiche del dialetto fondano e per la rappresentazione della cultura e delle tradizioni locali. Molte poesie dialettali fondane narrano storie di vita quotidiana, momenti di gioia e di sofferenza vissuti dalla comunità.

La “Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali” è stata istituita nel 2013 dall’Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia (Unpli) con il fine di salvaguardare e valorizzare queste espressioni appartenenti al nostro patrimonio culturale immateriale.

Le Pro Loco offrono un importante contributo alla preservazione di questo patrimonio culturale che, se non adeguatamente riconosciuto e conservato, rischia di essere dimenticato.

Grazie ancora.

Il presidente Gaetano Orticelli