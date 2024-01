Domenica a Capratica oltre 100 Volontari per "Il Mare d'Inverno" insieme a Fare Verde

Ogni volta un'emozione, ogni anno la gioia di vedere i bambini diventare più grandi e sempre più sensibili e attenti. E l'idea di contribuire, insieme ai genitori certo, alla loro cultura ecologista riempie il cuore.

Milena Trani, Presidente del Gruppo Locale dell'Associazione Fare Verde, commenta con entusiasmo la splendida mattinata di Domenica 28 Gennaio trascorsa con tante famiglie, nel segno della collaborazione, del forte impegno civico e del rispetto per l'ambiente, che "ci rende orgogliosi di ciò che da anni facciamo".

Quella di Fondi si è confermata una delle tappe più partecipate d'Italia de "Il Mare d'Inverno" anche nell'Edizione 2024, grazie a tutti coloro che hanno aderito, Cittadini, Associazioni, rappresentanti istituzionali. Fare Verde ha dimostrato ancora una volta amore per la Città, disponibilità al sacrificio, desiderio di unire le forze e lavorare per un unico obiettivo, la difesa del territorio. Oltre 100 le persone che hanno raggiunto Capratica Domenica mattina, con le delegazioni del Gruppo Scout Fondi 2, delle Associazioni Plastic Free, Fotografichementi, della Chiesa Cristiana Granello di Senape, e la partecipazione di una rappresentanza del Gruppo di Fare Verde Terracina, con la Presidente Provinciale Roberta Di Girolamo.

Tanti Volontari impegnati, quindi, grande partecipazione ed una raccolta di rifiuti inferiore a quella registrata negli scorsi anni, il che fa ben sperare e soprattutto rappresenta una nota di merito per la nostra Comunità. Il bottino di giornata parla di circa 40 sacchi di rifiuti raccolti e conferiti grazie alla collaborazione della De Vizia. La classifica dei rifiuti rimossi dall’arenile vede in testa bottiglie di plastica e loro residui, a seguire polistirolo (in grande quantità rispetto alle passate Edizioni), retine per mitili, imballaggi in plastica, frammenti di vetro, giocattoli e gonfiabili rotti, medicinali, una siringa, gli immancabili cottonfioc e mozziconi di sigaretta, due barili utilizzati per barbecue.

La Spiaggia e la Duna, considerata "Sito di Interesse Comunitario" e per questo tutelata dall'Unione Europea, forse in pochi lo sanno ma rappresentano uno degli ecosistemi più delicati esistenti nell'intera Regione Lazio. Sito classificato come ZSC (Zona Speciale di Conservazione) gestito dal Parco Regionale Riviera di Ulisse. Le ZSC, come anche le ZPS (Zone di Protezione Speciale) sono delle sottoclassi della classe, più generale, dei SIC, areali naturali ospitanti flora e/o fauna considerata importante ai fini della salvaguardia della biodiversità all'interno dell'UE.

Ha assistito all'operazione "Il Mare d'Inverno" la Guardia Costiera, Capitaneria di Porto di Gaeta, così come una delegazione dell'Ente Parco Riviera di Ulisse con Alessandro De Filippis e due Guardiaparco che ci hanno tenuto ad intervenire per ringraziare Fare Verde ed i Volontari impegnati in questa iniziativa che godeva del Patrocinio di Comune di Fondi e della collaborazione della Casa della Cultura ed ha potuto contare come Media Partner della manifestazione sull'emittente Radio Show Italia 103e5.

Milena Trani, Presidente Fare Verde Fondi

Per informazioni:

347 31 61 521 - fareverdefondi@gmail.com

Fotografie di Vincenzo Bucci e Andrea Tagliavento