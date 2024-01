Soddisfazione della maggioranza per l'approvazione del Piano di classificazione acustica su tutto il territorio comunale

Esprimiamo piena soddisfazione per i lavori del Consiglio Comunale tenutosi martedì 30 gennaio, dove all’ordine del giorno l’importante proposta di adozione e approvazione del Piano di classificazione acustica su tutto il territorio comunale, e siamo consapevoli che non si tratta di un traguardo, ma dell’inizio di un percorso che vedrà coinvolti altri Enti Sovracomunali come Provincia, Regione, Arpa Lazio e Comuni confinanti, per poi tornare in Consiglio Comunale nei prossimi mesi per l’approvazione finale ed esecutiva.

Frutto del lavoro della Commissione Consiliare Congiunta Ambiente e Urbanistica dove con cinque riunioni si è data la possibilità a tutti i Commissari e a tutte le forze politiche di dare il proprio contributo, di capire e comprendere le norme e soprattutto la necessità di intervenire con un Piano che sostituisse la classificazione acustica del 2011 integrandola con nuove pianificazioni e novità normative, un regolamento e norme tecniche di attuazione.

Scopo dell'atto è la suddivisione del territorio in zone acusticamente omogenee, proteggere i cittadini dall’inquinamento acustico e consentire uno sviluppo ponderato delle attività considerate rumorose, e la necessità di regolamentare zone come il litorale oggetto di uno sviluppo turistico e di nuove attività negli ultimi anni.

Riteniamo che il Regolamento Acustico Comunale sia uno strumento fondamentale per la disciplina delle attività rumorose sul territorio, stabilendo le modalità autorizzative per le attività lavorative e di intrattenimento, prevedendo anche meccanismi di deroga per le attività temporanee, oltre alla regolamentazione di tante attività umane che necessitano di una regola unica.

Ci complimentiamo per l’ottimo lavoro con i Presidenti di Commissione Raffaele Gagliardi e Giulio Cesare Di Manno, e con l’Assessore Claudio Spagnardi, e come amministrazione proseguiremo su questo percorso virtuoso per migliorare sempre più la qualità della vita dei nostri concittadini.

Lo comunicano in una nota le forze di maggioranza: Forza Italia, Io Si, Litorale e Sviluppo Fondano, Democrazia Cristiana e Noi Per Fondi