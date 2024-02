Dal 7 al 9 febbraio Il MOF torna alla Fruit Logistica nellâ€™anno del cinquantesimo anniversario

Condividere progetti, conoscenze e prospettive con i principali attori del settore agroalimentare è l'obiettivo per cui MOF ha scelto di essere tra i protagonisti della prossima edizione della Fruit Logistica, la fiera internazionale in programma a Berlino da mercoledì 7 a venerdì 9 febbraio. Ad accompagnare in questo viaggio il Centro agroalimentare all’ingrosso di Fondi ci saranno tre partner di prestigio: Banca Popolare di Fondi, Camera di Commercio Frosinone Latina e l'azienda speciale Informare.

La Fruit Logistica, manifestazione punto di riferimento mondiale per il settore ortofrutticolo, rappresenta uno strumento concreto di promozione dei prodotti del territorio e delle capacità imprenditoriali delle aziende aderenti al "Sistema MOF". Inoltre la fiera berlinese, oltre a essere un'occasione preziosa per avviare contatti commerciali, si caratterizza sempre più anche come momento di confronto istituzionale dove, in un contesto internazionale, vengono approfondite le complessive dinamiche connesse alla filiera agroalimentare italiana e al ruolo principe dei Mercati all'Ingrosso.

Il ricco programma della tre giorni berlinese prevede anche due focus tematici di grande rilevanza organizzati da MOF presso il proprio spazio espositivo (Hall 2.2 Stand C01). Il primo in programma mercoledì alle ore 11.30, intitolato "MOF 50° anniversario: la storia del nostro futuro", vedrà gli interventi di Enzo Addessi, amministratore delegato di MOF, Gianluca Marzinotto, amministratore delegato della Banca Popolare di Fondi e Gianluca Notari, direttore dell'area Progetto e Sviluppo del Centro agroalimentare all’ingrosso di Fondi. Un momento in cui ripercorrere il primo mezzo secolo di storia del centro, ma soprattutto in cui delineare e discutere delle prospettive future del "gigante di viale Piemonte". Il secondo, previsto per giovedì alle ore 11.15, tratterà il tema "Mercati all'ingrosso: il Centro agroalimentare europeo". Al tavolo saranno presenti Bernardino Quattrociocchi, presidente MOF, Valentino Di Pisa, presidente Fedagromercati, Fabio Massimo Pallottini, presidente Italmercati, Salvatore De Meo, europarlamentare e membro della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo.

La tre giorni sarà impreziosita dalla partecipazione dello chef Fausto Ferrante, che ogni giorno accompagnerà gli ospiti in un percorso di degustazione tra "i colori e i sapori del MOF". Inoltre, le aziende Agripeppe, AOP Csc Lazio, Del Prete, Eureka, Forcina Marco & C, Ortofrutticola Magliozzi, Silvana Frutta e Vaccaro Gino presenteranno in una serie di clip i prodotti di punta della propria azienda.