Petizione dei cittadini per sospendere in via definitiva ennesima Antenna per telefonia mobile

I Sottoscritti cittadini firmatari PRESENTANO

alla S.V. La seguente petizione al fine di contestare l'installazione di una antenna per telefonia mobile sul terreno in oggetto ed indicato in rosso sull’immagine allegata.

In particolare, i cittadini sono preoccupati per le dirette, immediate e gravi conseguenze per la salute pubblica derivanti dalla suddetta installazione. A ciò si aggiunga che:

tale antenna viene installata a meno di 50 metri da abitazioni considerato che trattasi di quartiere densamente popolato;

tale antenna viene installata nelle vicinanze dell’Asilo Nido delle suore a meno di 250m, e di centri sportivi e palestre che sono dislocate nei pressi;

la popolazione del quartiere non è stata preventivamente informata dell'installazione di tale antenna a ridosso delle proprie abitazioni;

non risulta che il comune abbia richiesto, valutato e considerato nessun studio sui potenziali rischi da poter acquisire e far valutare all’Arpa relativamente agli effetti dannosi prodotti dai campi elettromagnetici irradiati dai ripetitori di radio frequenze.

PETIZIONE

* non è stata considerato, quanto emerso dal Catasto degli Impianti di Telefonia Mobile, documento approvato da poco tempo dallo stesso Consiglio Comunale da cui emerge che nel nostro territorio che conto 39.550 residenti ospita già ben 38 antenne, numero abnorme se si considera il rapporto, ovvero, una antenna ogni poco più di 1.000 abitanti, di conseguenza, abbondantemente serviti da tali servizi.

* non è stata considerata, attesa la tipologia residenziale della zona l'individuazione di siti alternativi idonei a ridurre al minimo possibile l'esposizione della popolazione residente alle radiazioni elettromagnetiche;

Alla luce di quanto esposto, i sottoscritti ritenendo che possa essere leso il loro diritto alla salute e il diritto alla loro integrità fisica dalla continua ed ininterrotta esposizione alle radiazioni elettromagnetiche emesse dalla stazione di radio base,

CHIEDONO

LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVCAZIONE E DELLA RELATIVA AUTORIZZAZIONE.

Si tenga infine conto che la presenza di antenne telefoniche tende a far deprezzare il valore degli immobili circostanti, in considerazione della non esigenza di tale impianto, considerato l’eccessiva presenza di tali strumenti sul territorio, 38 antenne per 39mila abitanti, se l’Arpa dovesse ritenere non essenziale una ulteriore antenna, i cittadini si riservano di far valutare l’impatto negativo economico gravante sugli immobili circostanti di ritenere eventualmente responsabile lo stesso Comune dei danni ricevuti.

Desideriamo estendere il nostro invito a firmare a tutte quelle persone che hanno a cuore il benessere, la salute propria e dei propri figli poiché, questa iniziativa popolare è in difesa

di tutti i cittadini per il rispetto dei propri diritti, in primis per il diritto alla salute.

Riteniamo che gli svantaggi derivanti da tale iniziativa siano molto superiori ai vantaggi che si possono prevedere, soprattutto in considerazione delle già presenti antenne sul territorio che ricordiamo ben 38 su 39mila abitanti.

Grazie all’aiuto di tutti voi, potremmo far valere il nostro diritto alla salute e dei nostri figli.

Crediamo infine, che l’Amministrazione NON può nascondersi dietro la semplice frase “le antenne sono legali”, Crediamo che il Comune NON può autorizzare qualsiasi richiesta senza darsi un regolamento sulle quantità di antenne da porre sul territorio analizzando i rischi derivanti.

CHIADIAMO A TUTTI DI ADERIRE!!!!!

PUNTI A DISPOSIZIONE PER POTER ADERIRE:

Pal. Physical Center 2.0 - via spinete I

Pal. Planet Fitness - via spinete II

Superm. Gran Risparmio - via spinete II

Enoteca S. Michele - via delle fornaci 45

Tabaccheria Forte Via Madonna Delle Grazie, 76

Tabaccheria Monforte Via Spinete II