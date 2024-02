Per il problema dei furti il sindaco e le forze dellâ€™ordine hanno incontrato i residenti di San Magno

Tantissimi i cittadini che ieri hanno preso parte all’incontro pubblico organizzato dal Comitato San Magno, su richiesta del sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e alla presenza delle forze dell’ordine, per affrontare il problema dei furti.

Un fenomeno che riguarda l’intera città e tutto il territorio provinciale ma che, negli ultimi giorni, ha destato preoccupazione nella contrada al confine nord della città.

Molti i cittadini accorsi che hanno condiviso la propria esperienza in termini di furti subiti o sventati da allarmi, cani da guardia o altre circostanze che hanno messo in fuga i malviventi.

Tanti anche coloro che non sono stati interessati dal fenomeno ma hanno chiesto delucidazioni o formulato domande.

Il vice questore Raffaele Iasi, con grande disponibilità, ha illustrato l’impegno della polizia, così come delle altre forze dell’ordine, sul territorio ma ha a sua volta sottolineato l’importanza di segnalare eventuali episodi criminosi al 112 con tempestività. Agenti e militari stanno pattugliando il territorio giorno e notte, anche in borghese, e moltissimi sono gli elementi a disposizione degli investigatori.

L’incontro – ha commentato il sindaco Maschietto – è stato utile a doppio senso: da una parte le forze dell’ordine hanno avuto modo di apprendere elementi di cui altrimenti non avrebbero avuto contezza proprio per via di una radicata refrattarietà alla segnalazione e alla denuncia da parte dei cittadini. Continua infatti a serpeggiare un’errata convinzione che rivolgersi a polizia o carabinieri sia inutile. Dall’altra i residenti hanno potuto formulare domande e hanno avuto modo di percepire la presenza delle istituzioni e delle forze dell’ordine sul territorio. Tutto quanto è in nostro possesso lo stiamo facendo anche se, naturalmente, come amministratori non possiamo che supportare l’Arma dei Carabinieri e la Questura in quanto ci viene chiesto, augurandoci che i malviventi vengano assicurati alla giustizia al più presto e che venga ripristinato il clima di serenità della contrada e dell’intera città. Colgo occasione per ringraziare il comitato San Magno nella persona del presidente Lino Conti per aver organizzato l’incontro e averci dato la possibilità di incontrare un gran numero di cittadini.