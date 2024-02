La petizione di Fondi Vera per restituire Sicurezza al territorio ha raccolto centinaia di firme

Oltre duecento firme raccolte in poco più di tre ore “per una Città più Sicura”. Questo il bilancio della mattinata che Domenica il Movimento Fondi Vera ha passato in Piazza Matteotti.

Un’iniziativa, quella dei Gazebo nei quartieri, che ha toccato negli ultimi due anni tutto il territorio comunale e proseguirà nelle prossime settimane, “per riavvicinare le persone all’interesse per la vita politica e amministrativa locale” come ricorda il Presidente di Fondi Vera, Francescopaolo De Arcangelis.

La Petizione ribadisce proposte e richieste che da Gennaio 2022 abbiamo presentato senza però alcun riscontro da parte del Sindaco - ricorda De Arcangelis.

Oggi l’ennesima ondata di furti rappresenta un’emergenza che necessita di essere affrontata con tutti i mezzi a disposizione, ed anche l’Amministrazione Comunale deve fare la sua parte - aggiunge il Capogruppo Consiliare Francesco Ciccone.

Alle centinaia di firme depositate due anni fa ne abbiamo aggiunte altre duecento ed ora sono mille i Cittadini a chiedere Polizia Locale in servizio fino alle ore 24, illuminazione pubblica nelle zone più colpite, l’individuazione di un delegato alla Sicurezza, l’istituzione della Commissione Consiliare Speciale Sicurezza e un forte investimento sul piano della videosorveglianza con lettori targa e controllo in tempo reale. Un pacchetto di proposte utili e fattibili.

Una delegazione del Movimento, con il Consigliere Ciccone, ha tra l’altro partecipato nei giorni scorsi alla Passeggiata che i Cittadini di San Magno hanno organizzato lungo le strade della zona, tra le preferite dai malviventi nel corso delle ultime settimane.

Sarà possibile aderire alla Petizione Popolare “per una Città più Sicura” anche presso la Sede di Fondi Vera in Via Roma al civico 64 ogni giorno dalle ore 19.30 alle ore 20.30.