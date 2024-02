Convocata la conferenza dei capigruppo da parte del presidente Mastrobattista per parlare di furti e sicurezza territoriale

Il problema dei furti, episodi di microcriminalità ma anche la necessità di percepire la presenza delle forze dell'ordine sul territorio per mettere in fuga eventuali malintenzionati, in due parole sicurezza territoriale: se ne parlerà giovedì 29 febbraio, alle ore 10:30, presso la sala consiliare "Luigi Einaudi".

Alla conferenza dei capigruppo, convocata dal presidente del Consiglio comunale Giulio Mastrobattista, particolarmente sensibile alle tematiche in oggetto, è stato invitato anche il Questore Raffaele Gargiulo. Amministratori e consiglieri si riuniranno quindi per confrontarsi con uno dei massimi esponenti in termini di sicurezza al livello provinciale ma anche per discutere sulla situazione specifica della Città di Fondi.