Nella Fondi di domani l’Agricoltura deve avere un ruolo fondamentale per una filiera sostenibile e di qualità

La vocazione agricola di Fondi è sempre stata un elemento di conoscenza, di sussistenza e di sviluppo per il territorio, l’ortofrutticoltura infatti non rappresenta solo un’attività economica, ma un patrimonio culturale radicato nelle tradizioni locali. Tuttavia, l’incidenza sempre più evidente dei cambiamenti climatici e le crescenti pressioni sull’ambiente pongono una sfida cruciale per il settore agricolo di questa Regione. In questo contesto, l’importanza della sostenibilità ambientale nel comparto ortofrutticolo emerge come una priorità imprescindibile.

Dalla Relazione del Gruppo di Lavoro coordinato da Giuseppe Capotosto ha preso il via la Conferenza che Fondi Vera, nell’ambito del ciclo di incontri Fondi 2030, ha inteso dedicare questo mese all’Obiettivo 6, ovvero l’Agricoltura, per una Piana di Fondi che torni ad essere volano per tutto il basso Lazio. Moderato da Tina Di Fazio, Vice Presidente del nostro Movimento di Partecipazione Politica, l’incontro ha registrato la presenza di molti addetti ai lavori ed i preziosi interventi di imprenditori agricoli, associazioni di categoria, agronomi, export-manager, professionisti del settore.

Due ore di dibattito e contributi che hanno toccato diversi temi. Tra tutti il Mercato Ortofrutticolo: snodo logistico perfetto, ma soprattutto sede di un know-how di indubbio valore, frutto del tesoro di esperienza e capacità commerciale e agricola della nostra Città, che si appresta a celebrare i suoi primi cinquant’anni di attività. Struttura che, tra l’altro, proprio Domenica mattina è stata visitata da una delegazione di Fondi Vera guidata dal Consigliere Comunale Francesco Ciccone, e per la quale presto presenteremo una serie di proposte.

Ma la Conferenza è servita anche a molto altro. Particolarmente emozionante il ricordo della Rivolta delle Arance affidato a Nonno Quirino, come pure le testimonianze di alcuni giovanissimi concittadini che hanno raccolto l’eredità di famiglia proseguendo nella guida di aziende agricole, come nel caso di Giulia Rossi e Arianna Micci. Molto apprezzati anche gli interventi del Vice Presidente di AssoMercati ed export-manager Gianpaolo Forcina, dell’agronomo Davide Fiore, del rappresentante di AltraAgricoltura Antonio De Simone, del giovane imprenditore Sonny Singh che ha raccontato l’esperienza di ragazzi indiani nella nostra Piana.

Le conclusioni della Conferenza sono state affidate al Capogruppo Consiliare di Fondi Vera, Francesco Ciccone, ed al collega Luigi Vocella. I due esponenti dell’Opposizione hanno, infatti, approfittato della Conferenza per illustrare un’azione che sarà portata in Consiglio Comunale prossimamente a difesa del comparto agricolo locale.