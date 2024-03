Azione in merito alla recente audizione in Commissione SanitÃ 

Apprendiamo da comunicato del Consiglio Regionale del Lazio che in data 12 marzo si è riunita la Commissione Sanità in audizione con i rappresentanti dei comuni della Piana (Fondi, Lenola, Itri e Monte San Biagio) che hanno illustrato il grave stato di criticità dell’Ospedale, che pur avendo grandi potenzialità, sia di strutture che di bacino d’utenza, alla fine vive uno stato di cronica emergenza.

Dal comunicato però si evince che oltre le belle parole non c’è nulla, non un progetto, né una dichiarazione di intenti, solo frasi di circostanza, non una azione concreta.

È stato denunciato il fenomeno della chiamata mediante cooperative, che non garantisce economicità e neanche qualità, come i recenti fatti hanno evidenziato, ma non si è data una risposta.

Cosa esce dal comunicato? Nulla, se non vane promesse.

Vogliamo sperare che altro sia uscito in questa riunione, tipo che la richiesta di un presidio istituzionalizzato che comprenda l’area tra Fondi e Terracina sia stato presa in considerazione e venga implementato, per questo anche noi di Fondi in Azione chiediamo che l’esito di questo incontro venga discusso in Consiglio Comunale, e appoggiamo la richiesta fatta dai consiglieri comunali.

Ci attendiamo comunque una maggiore proattività da parte dell’amministrazione comunale, magari agendo in sinergia con Terracina, che soffre delle stesse problematiche, anche se in misura minore.