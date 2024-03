Sabato 30 marzo l'evento "Art&Sound: Live Painting, street food e Musica Elettronica dal Vivo"

Il progetto nasce dall’unione di intenti di mostrare alle amministrazioni e al territorio che la musica elettronica e l’arte possono camminare di pari passo ed essere veicolo per avvicinare i più giovani ai beni pubblici, all’arte e ai siti storici nel rispetto di essi. Provando così a limare il gap con gli altri paesi europei, rendendo eventi simili una risorsa per la comunità. L’evento si svolgerà nell’ex complesso conventuale San Domenico risalente a tempi antichissimi.

Durante l’evento gli spettatori avranno modo di vedere in azione l'eclettico e talentuoso artista romano Funkamore del collettivo “hawana family” che darà vita ad un live painting ed esporrà alcune tra le sue opere, il tutto accompagnato dalla musica degli Anknoduo il duo locale composto dal dj Raffaele Martusciello e il tastierista Gino Di Fazio. Questi ultimi nel loro progetto musicale uniscono infatti l’arte del deejaying a un esibizione live tramite tastiera con sonorità che si preannunciano prettamente elettroniche. Nel pomeriggio si avrà modo di ascoltare anche l’esordio del collettivo “direct corrent crew” con la selezione musicale dell’artista Iole. All’interno dell’evento ci sarà possibilità di degustare pietanze enogastronomiche tra cui vini aperitivi e primi piatti promossi dalle attività locali presenti. In particolare gli stand aderenti saranno: “Come una volta”, “Bar castello Wine bar”, “Don raffaé restaurant”, “Mani in pasta”.

La seconda parte dell’evento vedrà l’esibizione di un ospite internazionale d’eccezione, il nome in questione é quello di Luca Donzelli. DJ e produttore musicale italiano, conosciuto per le sue innovazioni nella tech house e nella techno, resident del party “Pyramid” che si svolge ogni estate nel club “Amnesia” di Ibiza. Originario di Napoli, è diventato una figura di spicco nella scena underground internazionale. La sua musica, caratterizzata da groove potenti e atmosfere incalzanti, lo ha reso un nome noto nei festival più importanti al mondo. Ad aprire le danze alla Guest della serata ci sarà il duo Granulized Rhtyhm componenti della “direct corrent crew” e resident talentuosi dell’organizzazione Beats Generation ed il trio al femminile Celestia Groove.

Contatti organizzazione:

Cima Luca: 324-7816412

Email: arte sound

Instagram: artesound.ev