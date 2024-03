De Arcangelis confermato alla guida di Fondi Vera nell'Assemblea di ieri

Francescopaolo De Arcangelis è stato confermato alla guida del Movimento di Partecipazione Politica Fondi Vera nel corso dell’Assemblea degli Iscritti che si è tenuta ieri sera presso la Sede di Via Roma 64.

Il Presidente sarà coadiuvato da un Direttivo composto da Valentina Tuccinardi (Vice Presidente), Tina Di Fazio (Portavoce), Andrea Orticelli (Responsabile Campagna Tesseramento e Tesoreria), Francesco Ciccone (Coordinatore), Erman De Arcangelis (Vice Coordinatore) e Gianluca Ciccone (Comunicazione e Stampa).

Confermata anche la compagine dei componenti del Collegio dei Garanti: Giuseppe Capotosto, Paola Di Biasio, Francesca D’Onofrio, Antonio Gistro, Alessio Loborgo, Daniele Notarianni e Milena Trani.

L’Assemblea è stata aperta da una prima parte dedicata ai saluti delle delegazioni degli altri Partiti di Opposizione, per poi passare alla discussione ed approvazione dei punti all’Ordine del Giorno, ovvero verbali precedenti, Bilancio Consuntivo e rinnovo delle cariche sociali. Tutti votati all’unanimità.

Il Direttivo augura buon lavoro al Presidente ed a tutta la dirigenza di Fondi Vera e ringrazia tutti coloro che hanno partecipato a questo importante momento per la vita del nostro Movimento. Si apre una fase decisiva per il futuro della Città che amiamo, un percorso in cui ognuno deve essere protagonista e responsabile, con maturità e senso di Comunità, per costruire una Fondi inclusiva, accogliente, ambiziosa e sempre più bella.