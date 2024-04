Lanciato un appello alle istituzioni da Fondi Vera per salvare il playground di Piazza Domenico Purificato

Salviamo il playground di Piazza Domenico Purificato dall’abbandono, dal degrado e dall’incuria. È quello che Fondi Vera ha chiesto nei giorni scorsi in una nota indirizzata a Sindaco ed Assessore al ramo.

Una richiesta che facciamo nostra a seguito di segnalazioni e sollecitazioni, per uno spazio in cui poter fare sport in maniera gratuita, basket nello specifico. Uno spazio messo davvero male, un’area che potrebbe essere gestita attraverso un Patto di Collaborazione con Cittadini e Associazioni, strumento che proponiamo ormai da anni a questa Amministrazione Comunale - commenta il Capogruppo Consiliare Francesco Ciccone.