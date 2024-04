L'11 aprile la città in primo piano con Marco Di Cicco e la sua band in diretta nazionale TV

In quella che si annuncia come una serata eccezionale, Marco Di Cicco e la sua eccezionale band saranno i protagonisti del rinomato show “Cantando Ballando”. Questo Appuntamento, fissato per le 21:00 di giovedì 11 aprile prossimo su Canale Italia, è un vero e proprio omaggio all’amore per la musica melodica italiana. L’evento rappresenta un’importante vetrina per la città di Fondi, valorizzata dal sostegno dell'Associazione Pro Loco Fondi Aps.

La band di Marco vanta della presenza di musicisti di elevato talento: Silvia Sacchetti prenderà il microfono, Marco Di Benedetto sarà alla chitarra, Domenico Accappaticcio al basso, Natale Nardoni alla batteria, e Benedetto Agresta si cimenterà sia alle tastiere che alla chitarra acustica.

Il loro repertorio include cinque brani originali, quali “Ti amo”, “L'ultimo ballo”, “Paese meraviglioso”, “Soli a Cuba” e l’attesissima “Fondi sei Bellissima”.

“Cantando Ballando” va oltre la sola esibizione musicale; rappresenta una vera e propria celebrazione della cultura italiana, arricchita da performance di compagnie di ballo e gruppi musicali locali, che coniugano l'intrattenimento con il racconto delle innumerevoli bellezze del nostro territorio.

Appuntamento da non perdere su Canale Italia 71 o Sky 913 l’11 aprile 2024, alle ore 21:00, per un’incantevole serata nella quale la musica di Marco Di Cicco farà da cornice alla scoperta delle meraviglie di Fondi. Sarà una notte di grande musica italiana, carica di emozioni e sorprese, aperta a tutti gli appassionati e a chi desidera essere affascinato dall’incomparabile bellezza di Fondi.