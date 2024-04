Il Moto Vespa Club Fondi ASD ha partecipato al Vespa World Days 2024 a Pontedera dal 18 al 21 aprile

Sono rientrati nella serata di domenica scorsa i 13 equipaggi del Moto Vespa Club Fondi che la scorsa settimana hanno partecipato a Pontedera al Vespa World Days 2024, raduno internazionale organizzato per celebrare i 140 anni della Piaggio e che ha registrato oltre 8 mila iscritti di circa 650 clubs provenienti da tutto il mondo.



Gli equipaggi fondani sono partiti giovedì scorso alla volta della Toscana in sella alle loro vespe d'epoca e, nonostante la pioggia e la grandine che li hanno accompagnati durante quasi tutto il viaggio, hanno raggiunto Pontedera senza troppi problemi, pronti per unirsi alla grande festa internazionale che ha coinvolto la città per tutto il fine settimana. Da sottolineare la prima partecipazione ad un raduno mondiale di uno dei soci più giovani del sodalizio rossoblu, infatti Fernando Mattei, classe 2011, in sella con suo padre Vincenzo, ha affrontato i tanti chilometri del viaggio con grande coraggio e con la determinazione di un vespista navigato godendosi all'arrivo la soddisfazione di aver vinto questa sua piccola sfida.



Quella di Pontedera non è la prima partecipazione dei vespisti fondani ad un raduno mondiale, infatti dal 2010 la bandiera rossoblu ha varcato molte frontiere europee tra cui possiamo ricordare Austria, Croazia, Portogallo, Ungheria, Francia, Svizzera e tutte rigorosamente macinando chilometri in sella alle loro vespe. Il programma internazionale del Vespa World Club prevede per il 2025 di organizzare il raduno mondiale a Gijon, nelle Asturie, e già i ragazzi del Vespa Club Fondi stanno studiando cartine ed itinerari per farsi trovare pronti alla trasferta spagnola del prossimo anno.



In allegato alcune foto scattate durante il Vespa World Days di Pontedera, in particolare Fernando Mattei al Museo Piaggio accanto alla Vespa PX gigante.

Il Presidente del Moto Vespa Club Fondi

SORRENTINO Francesco