Domenica 5 maggio con "Presutt cu lu pane" l'atteso debutto per gli anziani del centro Selvavetere

Grande emozione tra gli iscritti del centro anziani di Selvavetere per il grande debutto teatrale in programma domenica 5 maggio alle ore 19:00 quando andrà in scena con "Presutt cu lu pane". Regia di Tiberio Ettore Muccitelli. Testo di Don Luigi Mancini.

Dopo l'esperienza alla scuola civica Paolo Grassi di Milano, il successo riscontrato nell'ultimo 48 ore film festival e con validi progetti cinematografici in preparazione, il giovane regista fondano Tiberio Ettore Muccitelli, ha accettato la sfida di portare in scena con la sua regia lo spettacolo "Presutt cu lu pane" un atto unico scritto da Don Luigi Mancini con in scena i promettenti principianti provenienti dal centro anziani A.P.S Lido di Fondi e dalla "Compagnia dei principianti" con presidente la Signora Elvira Setacci. La sfida accolta dal giovane regista è iniziata qualche mese fa quando è stato contattato dalla Signora Elvira.

Ho lavorato con grande piacere ed entusiasmo a questo progetto – ha commentato Muccitelli – la realizzazione di questo spettacolo mi ha portato alla scoperta di persone fantastiche che, con grande determinazione, hanno deciso di mettersi in gioco per questo e altri progetti futuri.

Le recenti prove aperte hanno riscontrato parere positivo e lo stesso autore Don Luigi Mancini, contento dell' iniziativa ha invitato alcune delle più alte cariche ecclesiastiche, tra cui Monsignore Luigi Vari, vescovo di Gaeta. L'evento patrocinato dal Comune di Fondi vedrà in scena Lisabella Bilotta, Maria Castellucci, Patrizia Cuccaro, Domenico De Carolis, Eduardo Musella, Vincenzo Spagnolo, Cesira Toscano e l'amichevole partecipazione degli attori Leonardo Caione e Lorenzo Cammisola.