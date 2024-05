Domenica 12 prende il via il Fondi Spring Festival con “Ciao Mamma guarda come mi diverto”

Grande attesa a Fondi per il primo appuntamento del Fondi Spring Festival, kermesse finanziata dalla Regione Lazio – Lazio Crea e organizzata dalla Soc. Coop. Foglia D’Oro Onlus con la collaborazione e il contributo del Comune di Fondi, che coincide con la Festa della Mamma. La prima data della manifestazione che celebra la stagione del clima mite, le giornate sempre più lunghe e la fioritura della natura sarà quindi dedicata alle famiglie.

Momento clou della giornata il concerto di Daniele Si nasce, la più famosa tribute band di Renato Zero che, da oltre 25 anni, calca i palcoscenici di tutto il mondo proponendo le melodie dell’artista.

Apprezzatissimo anche dagli ammiratori più sfegatati del cantautore romano tanto da essere approvato dal fanclub “Zenzero”, Daniele Si Nasce dà l’impressione al pubblico di trovarsi al cospetto del vero Renato, non solo per la voce, ma anche per il look, le movenze e le interpretazioni. Una somiglianza canora ed estetica frutto di un grande lavoro di studio e preparazione valsi, nel 2022, la vittoria del famoso talent condotto da Carlo Conti “Tale e Quale Show”.

Il concerto avrà inizio alle ore 20:00 in Piazza De Gasperi ma quando l’artista salirà sul palco il teatro all’aperto di Piazza De Gasperi sarà già nel pieno della festa grazie ad un programma interamente dedicato ai bambini. Alle 18:00, infatti, entrerà in scena Alessandra Gradassi le cui bolle di sapone giganti hanno già incantato grandi e piccini ai piedi del Castello nel 2022 e all’auditorium il giorno dell’Epifania. Magia, dunque, ma anche comicità, musica e intrattenimento con montagne di zucchero filato. A presentare i vari momenti della giornata, interamente dedicata alle mamme della città, saranno Francesco e Gianmarco Latilla, già apprezzati non solo per l’affermata carriera cinematografica ma anche per l’organizzazione di eventi di successo. L’evento, denominato “Guarda mamma come mi diverto”, è pensato per celebrare le mamme ma anche per dare il via alla stagione degli eventi in anticipo rispetto ai canonici tre mesi estivi in un’ottica di destagionalizzazione e dilatazione della finestra turistica.