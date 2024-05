Lunedì 27 maggio la nona conferenza per Fondi 2030

Si terrà Lunedì 27 Maggio la nona Conferenza tematica promossa da Fondi Vera nell’ambito del ciclo di incontri Fondi 2030. Dalle ore 19.30 nella Sede del Movimento di Partecipazione Politica in Via Roma al civico 64, si parlerà di Centro Storico, con residenti, commercianti, associazioni di categoria, addetti ai lavori.

“Generatore di bellezza, biglietto da visita della Città: ripartiamo dal Centro Storico” è il titolo dell’appuntamento con cui Fondi Vera giunge al giro di boa del Calendario di incontri iniziato a Settembre 2023 e che dopo la pausa estiva riprenderà a Settembre 2024, per concludersi ad Aprile 2025.

Ci siamo posti 17 obiettivi, come i goals dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, e ci apprestiamo ad affrontare il nono tema, felici di come questa serie di Conferenze stia agevolando una concreta Partecipazione della Comunità. E non è un caso se parleremo del Cuore della Città dopo aver dibattuto, tra le altre cose, di Sicurezza, Turismo e Ambiente, perché nel Centro Storico questi fattori sono fondamentali - anticipa il Consigliere Comunale Francesco Ciccone.