VenerdÃ¬ 24 Serata Spettacolo di Pole Silkii Dance

Venerdì 24 maggio a Fondi una serata di buon cibo, musica, sport e formazione da non perdere! Il Ristorante Pizzeria Maruzzella, da oltre 20 anni un’istituzione gastronomica sul territorio, si è sempre impegnato per dare visibilità e risalto alle eccellenze locali. E non solo con la materia prima e la cucina.

In diverse occasioni si è fatto promotore e ospite di iniziative culturali, dalla presentazione di libri alle esibizioni artistiche. Stavolta vuole promuovere l’importanza dello sport e della formazione, insieme a due realtà molto attive, offrendo alle ragazze coinvolte un palcoscenico su cui esprimere al meglio la loro libertà, il loro talento e la loro creatività.

Le polers della Dance Academy di Fondi si esibiranno nella disciplina della Pole Silkii Dance, una forma di danza e ginnastica che richiede un grande sforzo fisico, perfetto equilibrio e una delicata ma sicura agilità di movimento, reso ancor più sinuoso ed elegante dall’utilizzo di tessuti aerei.

Ad occuparsi del make up e dell’hair style delle ballerine saranno le allieve delle classi seconde e terze dei corsi di Acconciatura ed Estetica della Scuola Latina Formazione e Lavoro della sede di Fondi. L’intrattenimento musicale sarà curato da Marsella Music e sarà possibile cenare alla carta.

L’intento dell’evento è quello di offrire ai partecipanti una serata di intrattenimento e di avvicinare sempre di più il pubblico alle piccole e nuove forme d’arte che sia lo sport che la formazione possono offrire.

Per informazioni, prenotazioni e nuove iniziative:

Maruzzella Ristorante e Pizzeria

Via Duccio Galimberti angolo Via Fucito a Fondi (LT)

Tel. 0771511871 oppure tramite i social

facebook.com/pizzeriamaruzzellafondi/

instagram.com/maruzzella.fondi/.