Al via la selezione delle band emergenti per l'evento finale del “Fondi Spring Festival"

Grande attesa per l'evento finale del “Fondi Spring Festival”: music contest durante il quale le band emergenti si sfideranno in una gara all'ultimo sound. L'evento, organizzato dalla Soc. Coop. Foglia D’Oro ONLUS in collaborazione e con il contributo del Comune di Fondi - Regione Lazio e Lazio Crea, nasce con lo scopo di valorizzare le realtà musicali del territorio.

Il weekend del 29 e 30 giugno, a partire dalle 21:00, gli iscritti al contest si sfideranno in Piazza Sant’Anastasia in uno spettacolo vista mare che allieterà turisti, cittadini e appassionati.

Il vincitore, selezionato al termine della due giorni da una giuria di esperti, si esibirà in Piazza De Gasperi durante l’estate fondana.

Con questa iniziativa – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore alla Cultura e al Turismo Vincenzo Carnevale – possibile grazie alla partecipazione ad un bando di Lazio Crea per la promozione degli eventi e del turismo nella stagione primaverile, abbiamo pensato di organizzare un evento per sostenere la band locali e, in generale, l’impresa artistica e musicale del territorio. L’appello rivolto agli artisti, naturalmente, è quello di mettersi in gioco e partecipare numerosi. Al pubblico chiediamo di assistere alla due giorni per sostenere le band emergenti e i talenti locali.

L'iscrizione è gratuita.

Per partecipare al concorso basta inviare una mail con il nome della band e un recapito telefonico, inserendo nell’oggetto la dicitura "Music contest", all'indirizzo: fogliadoro.sc@libero.it .