Ottimo riscontro e obiettivo raggiunto per il simposio ''ASCOLTA IL TUO CUORE… USA IL CERVELLO''

Sensibilizzare le persone all’importanza del prendersi cura della propria salute, focalizzando l’attenzione sulla necessità che ogni individuo conosca il proprio cuore e sappia come comportarsi per contrastare efficacemente le malattie cardiovascolari, perché è con la conoscenza che si possono operare scelte consapevoli e mirate.

Questo è stato l’obiettivo principale, assolutamente centrato, di ‘’ASCOLTA IL TUO CUORE… USA IL CERVELLO’’, simposio sulla prevenzione delle patologie cardiovascolari tenutosi a Fondi sabato scorso, 1° Giugno, nella magnifica cornice della Sala di Palazzo Caetani.

Promosso ed organizzato dalla Pro Loco Fondi e dalla Nesti Comunicazione di Stefano Nesti, ha registrato la presenza di un nutrito pubblico intervenuto per ascoltare utili consigli e suggerimenti ad hoc per tenere a bada e contrastare la maggior parte dei fattori di rischio legati alle cardiopatie.

Dopo il momento istituzionale con l’intervento del Sindaco del Comune di Fondi, Beniamino Maschietto, dell’Assessore alla Cultura, Vincenzo Carnevale e del Consigliere del Direttivo della Pro Loco Fondi Fabio Cipolla, si è acceso il faro sul tema della prevenzione primaria che si traduce nell’adozione di stili di vita corretti e salutari, come il praticare quotidianamente un’adeguata attività fisica, l’evitare il consumo di alcol, il non fumare e non usare altri prodotti del tabacco ma soprattutto come l’osservare dei buoni comportamenti a tavola.

Proprio quest’ultimo argomento è stato l’oggetto del video con protagonista la dottoressa Alda Attinà, biologa nutrizionista e specialista in Scienza dell’alimentazione e in Nutrizione Clinica, che ha spiegato come sia fondamentale, nell’ottica di una costante opera di prevenzione, il seguire un’alimentazione varia ed equilibrata, avendo come riferimento la dieta mediterranea e, quindi, alcune essenziali regole come prediligere il consumo di frutta e verdura, di cereali integrali, del pesce e dell’olio extravergine di oliva, limitando l’assunzione di grassi di origine animale e di zuccheri semplici.

Naturalmente, la parte più lunga e ricca del convegno è stata affidata al dott. Paolo Dinia, cardiologo con esperienza presso il Policlinico Umberto I di Roma alla Prima Cattedra di Cardiologia e Malattie dell'apparato cardiovascolare e presso la Clinica San Marco di Latina.

Attualmente esercita presso il suo Studio di Fondi, dove si dedica in particolar modo alla fisiopatologia cardiorespiratoria applicata all'esame ecocardio svolto con strumentazioni cardiologiche di ultima generazione come l'ecocardio in 3/4D.

Nel corso del suo approfondito ed esauriente intervento, attraverso coinvolgenti contributi video ed immagini cardiache in 3/4D veramente molto chiare, precise ed interessanti, ha condotto i presenti alla conoscenza delle più importanti, moderne nonché necessarie indagini da fare per riscontrare eventuali scompensi ed anomalie dell’apparato cardiovascolare così da scongiurare rischi gravi per il meraviglioso “motore” che ci accompagna per tutta la vita.

Con dovizia di particolari, ha presentato il tipo di esame completo a cui ci si può sottoporre per avere una diagnosi sempre più puntuale ed attendibile.

Al centro di tutto, la promozione della salute dell’individuo, stimolando ed incentivando, nelle persone, scelte sempre più consapevoli in fatto di cura di sé e del proprio benessere.

Il simposio ‘’ASCOLTA IL TUO CUORE… USA IL CERVELLO’’ è stato patrocinato dall’Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, che ha anche concesso l’utilizzo della Sala di Palazzo Caetani, e dal Comune di Fondi.

Main Sponsor della serata è stata la Farmacia del Dott. Grieco di Fondi, che da subito ha sposato l’obiettivo fondamentale della sensibilizzazione alla diagnosi precoce come prima ed essenziale arma per contrastare le malattie cardiovascolari.

Media Partners, Radio Antenna Musica e Fondi TV. Proprio sulla pagina Facebook e sul canale Youtube di quest’ultima, sarà prossimamente pubblicato il video integrale dell’evento, prodotto dalla Nesti Comunicazione di Stefano Nesti.