Domenica 9 giugno grande concerto del Conservatorio in memoria di Sestino Macaro

Sarà all’insegna della musica, la sua più grande passione, l’evento organizzato in occasione del decennale della scomparsa del Maestro Sestino Macaro.

L’appuntamento è in programma il 9 giugno, alle ore 18:00, a Palazzo Caetani, dove si esibiranno il coro e l’orchestra del Conservatorio Statale di Musica "Ottorino Respighi".

In scena ben 70 tra cantanti e musicisti diretti dai Maestri Pompeo Vernile e Massimiliano Carlini.

Da mesi, ormai, gli studenti del conservatorio si stanno preparando all’evento in memoria del Maestro che fu a lungo docente di "Elementi di composizione" proprio del “Respighi”.

Sestino Macaro era tanto amato quanto conosciuto ben oltre i confini locali, come docente ma anche come musicista con concerti in tutta Italia. Non solo. Il Maestro, prematuramente scomparso nel 2014, ha collaborato con riviste di settore, scritto autorevoli libri e persino fondato un portale. Fortemente convinto del grande potenziale del web nella diffusione di informazioni e condivisione di interessi, nel 2005 Macaro ha infatti dato vita a Edumus, ancora oggi, con oltre 50mila iscritti, la più grande community musicale online. Tale è l’importanza del portale che ogni anno viene conferito un omonimo riconoscimento ad un talentuoso artista emergente del Lazio. Il Premio Edumus 2024 sarà conferito quest’anno nel corso dell’evento in programma a Palazzo Caetani.

Quello di domenica 9 giugno sarà quindi un grande concerto per un grande Maestro ma anche una grande persona, amata e stimata da tutti, dai suoi allievi come dai colleghi, dai numerosissimi amici come, naturalmente, dai suoi familiari che ogni anno lo ricordano con un evento musicale in suo onore.

Sabato 8 Giugno, alle ore 18:30, invece, il Maestro verrà celebrato con l’apposizione di una targa commemorativa in Via San Gaetano, dove ha vissuto ed esercitato la professione di Maestro di Musica per tutta la sua vita. L’evento è promosso dal Conservatorio e dal Portale Edumus con il patrocinio del Comune di Fondi e del Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi.