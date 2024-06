Concluso con successo il corso di comunicazione e marketing digitale organizzato dal Consorzio Fondi Più

Il Consorzio Fondi Più, in collaborazione con il Comune di Fondi, la Regione Lazio, Confcommercio Lazio Sud e Cat-Confcommercio Latina, ha recentemente concluso con successo un corso di formazione gratuito in comunicazione e marketing digitale rivolto alle attività produttive del territorio. L'iniziativa, finanziata nell'ambito dell'avviso pubblico per il finanziamento regionale a favore delle reti di imprese tra attività economiche su strada di cui alla DGR n. 68 del 22/02/2022, ha visto la partecipazione entusiasta di numerosi operatori commerciali locali.

Tenuto dall’agenzia 26 Lettere, il corso ha avuto come obiettivo principale quello di fornire strumenti pratici ed efficaci per affrontare le sfide della comunicazione e del marketing nell'era digitale, oltre a migliorare la comunicazione all'interno dei negozi fisici. Le quattro sessioni, svoltesi nei giorni 13, 20, 27 maggio e 3 giugno 2024, hanno coperto una vasta gamma di argomenti, dalla comunicazione digitale a quella tradizionale, con l'intento di migliorare l'esperienza dei clienti nel negozio fisico.

Il programma ha incluso temi quali l'introduzione alla comunicazione e al marketing digitale, la creazione di una presenza online efficace, la gestione dei canali di comunicazione, le strategie di content marketing e relazioni con i media, e l'analisi dei risultati per l'ottimizzazione e la gestione della reputazione online. Ogni lezione è stata progettata per offrire risposte concrete alle esigenze dei partecipanti, garantendo un apprendimento pratico e immediatamente applicabile alle loro attività commerciali, sia online che offline.

Grazie a questo progetto, gli operatori commerciali del territorio sono ora meglio equipaggiati per affrontare le sfide del mercato digitale, con una rinnovata capacità di attrarre e fidelizzare i clienti.

Da lunedì il Consorzio avvierà una nuova attività formativa in “Accoglienza turistica”. Due sono le lezioni previste: il 10 e 17 giugno, oltre a 2 giornate di tour conoscitivi.

Nel mese di luglio invece si avvierà l’attività formativa “Reti Lab” che prevede momenti di seminario e formazione dedicati al lavoro in rete tra attività economiche.

Per info e iscrizioni alle prossime attività formative:

WhatsApp 3457069744

mail: fondipiu@gmail.com.