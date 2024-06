Sperlonga Music Wave: il 20 luglio in piazza Fontana

Inizia a scaldarsi l'estate musicale nel sud Pontino con un evento di spessore rivolto a tutti i cantanti emergenti del comprensorio: Sperlonga Music Wave!

L'evento è organizzato dal Comune di Sperlonga con il Centro Giovani Sperlonga e l'A.P.S. il Magazzino Fondi e si svolgerà sabato 20 luglio alle ore 21:00 in Piazza Fontana a Sperlonga, con ingresso gratuito.

Non si tratta di un contest: non ci saranno vincitori né vinti, ma una vetrina a disposizione dei giovani talenti musicali che avranno un'occasione importante per esibirsi su un palco e davanti ad un ampio pubblico. Saranno selezionati venti artisti, che si alterneranno sul palco nel corso della serata.

La partecipazione è aperta a cantanti e band e l'iscrizione alla selezioni è gratuita: per iscriversi basta inviare una mail all'indirizzo sperlongamusicwave@gmail.com inserendo nome, cognome e data di nascita, un breve video di un'esibizione e alcuni moduli compilati (che sono scaricabili seguendo il link sulla pagina Instagram di Sperlonga Music Wave oppure richiedendoli allo stesso indirizzo mail).

Le iscrizioni, gratuite, sono aperte dal 10 al 30 giugno e nel caso le richieste siano maggiori a venti, l'organizzazione effettuerà delle selezioni. Nel frattempo si invitano tutti gli interessati a seguirci sulle nostre pagine social per non perdere nessun aggiornamento.