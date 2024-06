Venerdì 21 la seconda tappa del Fondi Spring Festival con una serata tutta da ballare con “Ritmo 90”

Prosegue il Fondi Spring Festival, organizzato dalla Soc. Coop. Onlus Foglia D’Oro su richiesta del Comune di Fondi con il contributo della Regione Lazio – Lazio Crea.

Dopo il grande successo della Festa della Mamma, il programma prosegue con “Ritmo 90”: serata dedicata alle hit storiche e ai più grandi successi dell’epoca. Musica e divertimento in Piazza De Gasperi, quindi, che venerdì 21 giugno per qualche ora farà un viaggio indietro nel tempo al ritmo dei brani più amati degli anni Novanta.

L’appuntamento è a partire dalle 21:30. L’evento nasce con lo scopo di valorizzare un intero immaginario che ha formato intere generazioni, offrendo ai presenti una serata fantasiosa in cui si fondono musica e arte visiva, stelle e magia, per un’atmosfera sognante in cui i ricordi di quegli anni prendono vita e si manifestano come fuochi nella notte. Tra giochi di luce e di suoni sarà un piacere godersi la magia degli anni ‘90 con i suoi colori e i suoi miti, grazie anche all’intraprendenza di Lele Sarallo (vocalist) e il ritmo incalzante di Bibi Gismondi (dj) per uno spettacolo adatto a tutte le età.