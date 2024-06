Online il programma degli eventi estivi denominato "Un mare di eventi... a Fondi"

È ufficialmente online “Un mare di eventi… a Fondi”, il programma degli appuntamenti di giugno, luglio, agosto e settembre all’ombra del Castello Caetani.

Il cartellone è frutto delle proposte delle associazioni locali, che hanno partecipato ad un bando presentando interessantissimi progetti artistici. Il programma è stato poi integrato con alcuni grandi eventi promossi dal Comune di Fondi il quale ha partecipato a bandi regionali e investito una quota di risorse interne per dare impulso all’industria culturale e attrarre turisti. Il risultato è un cartellone eterogeneo che conta oltre 100 voci.

Si parte il 21 giugno con il concerto dei “Ritmo ‘90” che farà fare a Piazza De Gasperi un salto indietro nel tempo per rivivere gli anni della musica dance e delle boyband. Il 29 e 30 giugno, invece, le band locali si sfideranno in un contest tutto da cantare in Piazza Sant’Anastasia. Il primo luglio, a gran richiesta, tornerà ad esibirsi dinanzi al pubblico delle grandi occasioni Gianmarco Carroccia che riproporrà “Emozioni”. Sempre nel mese di luglio una serata sarà dedicata alla musica classica d’autore con il tenore Piero Mazzocchetti e la grande orchestra diretta dal Maestro colonnello Leonardo Laserra Ingrosso, quest’inverno insignito della cittadinanza onoraria per aver composto la musica dell’Inno di Fondi e aver esportato il nome della città in tutto il mondo.

Momenti di grande intensità anche ad agosto quando a far cantare il folto pubblico di Piazza De Gasperi saranno i Gemelli Diversi. Accanto agli eventi che fanno parte della tradizione fondana come il Festival del Folklore, l’Estate all’Olmo, il Fondi Music Festival, il Fondi Film Festival e Saperi e Sapori fondani, ci saranno grandi novità, una su tutte quella dell’Associazione Progetto Cuore che ha realizzato uno straordinario allestimento ispirato al cantante Virginio Simonelli e prossimamente installato in Viale Vittorio Emanuele III. Torna a gran richiesta, inoltre, lo Sbaracco: una ghiotta occasione commerciale per i negozi e le attività ma anche una buona opportunità per cittadini e turisti per fare acquisti a buon prezzo.

Grande impegno, infine, anche da parte delle parrocchie che, quest’anno, hanno dato vita a proposte interessanti con cover band, stand enogastronomici ed eventi all’insegna della musica e dell’intrattenimento.

Coinvolgere tutte le fasce della popolazione, attrarre turisti, promuovere l’industria culturale e donare qualche serata di spensieratezza e intrattenimento: coniugare tutti questi aspetti non è semplice – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore alla Cultura e al Turismo Vincenzo Carnevale – ma ci abbiamo provato grazie anche alla collaborazione di tante straordinarie e operativissime associazioni. Una risorsa, quest’ultima, che poche città hanno, che ci invidiano, che abbiamo voluto sostenere e che sentiamo di ringraziare.

Il titolo del nostro programma – aggiunge il presidente della commissione competente nonché delegato al centro storico Cristian Peppe – si riferisce certamente alla quantità di appuntamenti, dato che sono oltre 100, ma fa riferimento al mare anche perché si propone di portare i numerosi turisti che affollano il nostro litorale nel centro storico e di far vivere loro la bellezza e la vivacità culturale della nostra straordinaria città.

Eventi giugno 2024 a Fondi

15 giugno – 18:00 – Palazzo Caetani – Inaugurazione estemporanea “Città di Fondi” e personale A. M. Di Manno – Ass. Ars et Vis;

16 giugno – 19:00 - Viale Vittorio Emanuele III - “12^ Corri a Fondi” - Ass. Fondi Runners;

16 giugno – 17:00 - Viale Vittorio Emanuele III - “5^ Corri a Fondi - junior” - Ass. Fondi Runners;

16 giugno – 20:00 – Palazzo Caetani – Concerto canto, pianoforte e chitarra allievi Accademia – Ass. Moysa;

17 giugno - 19:00 - Palazzo Caetani - Let’s music 2024 - Saggio Pianoforte - Ass. Ars;

17 giugno - 21:30 - Centro Multimediale Dan Danino di Sarra – “Toc Toc Turbolenti e contenti” - Ass. Fonderia delle Arti Sig. Keuner;

18 giugno - 19:00 - Palazzo Caetani - Let’s music 2024 - Saggio violino e chitarra - Ass. Ars;

20 giugno - 19:00 - P.zza Cesare Beccaria - Let’s music 2024 - Saggio canto junior - Ass. Ars;

21 giugno – 21:30 – Piazza A. De Gasperi – Concerto “Ritmo90” - Soc. Coop. Onlus Foglia D’Oro e Comune di Fondi;

21 giugno - 20:00 - Villa Cantarano – Let’s music 2024 - Saggio batteria e saggio concerto senior - Ass. Ars;

22 giugno - 21:00 - P.zza Alcide de Gasperi – Saggio di danza “Hanami, una storia di coraggio” - ASD Dance Academy;

22 giugno – 21:00 - P.zza IV Novembre – Saggio “Quando la danza fa spettacolo” - Polisportiva Igea;

23 giugno - 19:00 – Viale Vittorio Emanuele III – Inaugurazione esposizione “Canzoni di cotone” – Ass. Progetto Cuore;

22 e 23 giugno – Tutto il giorno – Tutta la città – VII estemporanea di pittura “Città di Fondi” – Ass. Ars et Vis;

23 giugno – 16:00 – P.zza Unità d’Italia – Esposizione opere estemporanea “Città di Fondi” - Ass. Ars et Vis;

23 giugno – 18:00 – Palazzo Caetani – Premiazione VII estemporanea di pittura “Città di Fondi” - Ass. Ars et Vis;

27 giugno - 21.30 – P.zza Cesare Beccaria – Musical “Nel Mondo delle Meraviglie” - Fonderia delle Arti Sig. Keuner;

28 giugno - 21:00 – P.zza De Gasperi - Saggio “Ma che ne Sanno i 2000” - Ass. Simona Kaos;

28 giugno - 20:30 - Sagrato Chiesa di San Paolo – Festa di San Paolo: stand enogastronomici e San Paolo’s got talent - Parrocchia di San Paolo;

29 giugno - 20:30 - Sagrato Chiesa di San Paolo – Festa di San Paolo: stand enogastronomici, concerto 885 (cover 883) - Parrocchia di San Paolo;

29 giugno - 19:00 – Chiostro di San Domenico – Presentazione libro “Bruno Sepe l’amico di tutti” – Ass. Confronto;

29 e 30 giugno - 21:00 - P.zza Sant’Anastasia – Music contest - Soc. Coop. Onlus Foglia D’Oro e Comune di Fondi;

29 giugno - 20:00 – Palazzo Caetani – Concerto “Viaggio nelle melodie del 900” - Ass. Moysa;

29 giugno dalle ore 20.00 - Piazza Alcide de Gasperi – “Saggio di danza” - Ass. danza Studio Ballet

29 e 30 giugno - 19:30 – Villa Cantarano – “Franciacorta in Villa” - Ass. Decant;

30 giugno - 21:00 – P.zza Alcide de Gasperi – Saggio “Sogno di una notte di mezza estate” - Ass. Professional Dance Studio;

30 giugno - 20:30 - Sagrato Chiesa di San Paolo – Festa di San Paolo: stand enogastronomici e serata balli di gruppo a cura di Movimento Latino - Parrocchia di San Paolo;

Eventi luglio 2024 a Fondi

1° luglio – 21:00 – P.zza Alcide de Gasperi – Concerto di Gianmarco Carroccia “Emozioni” - Ass. Culturale Suoni e Motivi;

7-9 luglio – 21:00 - P.zza Alcide de Gasperi – “Amante School Musical” - I.C. Amante;

11-13 luglio – 18:00 – via Ponte Baratta I (Località Selva Vetere) - Festa di Sant'Antonio: - Parrocchia Regalità di Maria Santissima e San Pio X;

4 luglio – 20:00 – Parco Nicholas Green – II ed. Fondi Summer Forum - Evento a tema Super Mario – Ass. Ital Young;

5 luglio – 16:00 – Sala conferenze Castello Caetani - Convegno “Mediazione e negoziazione assistita post- Cartabia - Ass. Forense Fondana Gaetano Padula - Ermete Sotis;

5 luglio – 20:30 – Terrazza del Castello Caetani – “L’armonia del vino” – Ass. Accademia del gusto;

6 luglio – 20:30 – P.zza IV novembre – Saggio “Il ballo: un’arte senza tempo” - Ass. Red Latin;

8 luglio - 21:00 – P.zza IV novembre – Rappresentazione teatrale “Monsieru David: l’artista capovolto – Ass. Assoprom Italia;

11 luglio - 21:00 - Parco Nicholas Green – II ed. Fondi Summer Forum: cinema all’aperto per famiglie (La Sirenetta) – Ass. Ital Young;

12 luglio dalle ore 21.30 – Piazza Cesare Beccaria – Spettacolo “Amor sacro e amor profano – musical parade” - Ass. Fonderia delle Arti Sig. Keuner;

12 luglio - 20:30 - Terrazza Castello Caetani - Serata Kool “Cena di beneficenza” - Ass. Kool Kids Kansl 1 Italia;

12-14 luglio - Primo piano Castello Caetani - Mostra fotografica “Noi siamo le prime” - Ass. Kool Kids Kansl 1 Italia;

12-14 luglio – P.zza De Gasperi – 10:00/00:00 – Peperoncino che passione – Ass. MTM Events;

13 luglio – 21:00 – P.zza De Gasperi - Selezioni concorso nazionale di bellezza “Una ragazza per il Cinema” - Ass. MTM Events;

13 luglio – 21:00 – Terrazza Castello Caetani – Spettacolo teatrale “Sta a guardà er capello” - Ass. L’Intesa;

14 luglio - 21:00 - Terrazza Castello Caetani - “Candlelight: note a passo di danza” - Ass. Musicinecultura;

14 luglio – 21:30 – Palazzo Caetani – Fondi Music Festival 2024 - Ass. Fondi Turismo;

18 luglio – 20:00 - Parco Nicholas Green – II ed. Fondi Summer Forum – Evento a tema Barbie e cinema all’aperto per famiglie (Barbie il film) – Ass. Ital Young;

19 luglio – 21:00 – P.zza IV novembre – “Gospel e dintorni” – Ass. Artmonia;

20 luglio – 19:00 - Sala conferenze Castello Caetani – Presentazione saggio letterario “Le malattie infernali” - Ass. Cultura Locale;

21 luglio – 21:00 – P.zza Unità d’Italia – Fashion street: Gran Galà della Moda - Ass. Braccio di Ferro;

23-28 luglio - 21:00 – Chiostro di San Domenico - 2^ ed. “Festival di mezza estate” - Ass. On Broadway;

25 luglio - 21:00 – P.zza A. De Gasperi – That’s amore - Concerto tenore Piero Mazzocchetti e orchestra diretta dal M° Leonardo Laserra Ingrosso – Comune di Fondi;

25 luglio - 21:00 - Parco Nicholas Green – II ed. Fondi Summer Forum – Cinema all’aperto per famiglie (Kung fu Panda 4) - Ass. Ital Young;

26 luglio – 18:00 – Piazza Alcide de Gasperi – Intrattenimento per bambini “Palco sotto le stelle” - Ass. Pro Loco;

26 luglio – 21:00 – Piazza Alcide de Gasperi – Spettacolo musicale “Palco sotto le stelle” - Ass. Pro Loco;

26 luglio – 21:00 - Chiesa di San Raffaele – Festa di Sant’Anna: karaoke con Angelo Faiola – Parrocchia di San Pietro;

27 luglio – 21:00 - Chiesa di San Raffaele – Festa di Sant’Anna: cover band Mango – Parrocchia di San Pietro;

27 luglio – 18:00 – Tenuta Sugarelle (Lago di Fondi) – “Corri Marione” (gara podistica goliardica) - Ass. Olimpia Lazio;

28 luglio – 21:30 - Chiesa di San Raffaele – Festa di Sant’Anna: serata di danza con Simona Kaos – Parrocchia di San Pietro;

30 luglio -1° agosto – 20:30 – P.zza de Gasperi – “38° Festival internazionale del Folklore” - Ass. Gruppo Folk;

Eventi agosto 2024 a Fondi

1° agosto – 20:00 - Parco Nicholas Green – II ed. Fondi Summer Forum - Spettacolo di Magia con il "Mago Manfy" - Ass. Ital Young;

2 agosto – 21:30 - Palazzo Caetani - Fondi Music Festival 2024 - Ass. Fondi Turismo;

2 agosto – 20:00 – Sala conferenze Castello Caetani - Conferenza culturale “Filastrocche, cantilene e ninna nanne - “38° Festival internazionale del Folklore” - Ass. Gruppo Folk;

3-4 agosto – 20:00 – “Antichi mestieri… Antichi sapori”. Degustazione di antichi piatti della tradizione - 38° Festival internazionale del Folklore” - Ass. Gruppo Folk;

4 agosto – 10:00/23:00 – P.zza Sant’Anastasia – “Esposizione manufatti in lana” – Ass. progetto Cuore;

5 e 6 agosto – 16:00/23:00 – P.zza Sant’Anastasia – “Esposizione manufatti in lana” – Ass. progetto Cuore

5-11 agosto - 21:00 – P.zza Benedettine – “Estate all’Olmo” – Ass. Confronto;

5 e 6 agosto - 20:00 - Terrazza Castello Caetani - “Decant sotto le stelle, vino e territorio” - Ass. Decant;

8 agosto - 21:00 - Parco Nicholas Green – II ed. Fondi Summer Forum – Cinema all’aperto per famiglie (Wish) - Ass. Ital Young;

9 agosto – 21:30 - Palazzo Caetani - Fondi Music Festival 2024 - Fondi Turismo;

10-11 agosto – 16:00/00:00 – Appia Antica (Sito Parco Aurunci Appia lato Itri) – “Bruschettappia” – Ass. Filippo II Contrada Sant’Andrea;

12-18 agosto – 16:00/24:00 – Villa Demetriana – “Saperi e sapori fondani” – Ass. Comitato San Magno;

12 agosto – 15:00/3.00 – Intero centro - La notte dello sbaracco - Pro Loco Fondi | Confcommercio Lazio Sud | Consorzio Fondi Più | Ass. Fondi Città di Gusto;

12 agosto – 21:00 – P.zza De Gasperi – Concerto vincitore Music contest - Soc. Coop. Onlus Foglia D’Oro e Comune di Fondi;

13 agosto – 21:00 – P.zza De Gasperi – Gemelli Diversi – Comune di Fondi;

16 agosto – 19:00 – P.zza Alcide de Gasperi – processione e celebrazione eucaristica dedicata a San Rocco – Parrocchia San Francesco”;

22 agosto – 20:00 – Parco Nicholas Green – II ed. Fondi Summer Forum - Evento a tema principesse e supereroi – Ass. Ital Young;

23 agosto – 21:30 – Chiesa di San Magno - Fondi Music Festival 2024 - Ass. Fondi Turismo;

23-25 agosto - 18:00 – Località Madonna degli Angeli - “Festa della Madonna degli Angeli 2024” - Parrocchia Santa Maria degli Angeli e San Magno;

23-25 agosto - 21:00 – Chiostro di San Domenico – “Cinema sotto le stelle” – Koinè APS;

29 agosto - 21:00 - Parco Nicholas Green – II ed. Fondi Summer Forum - Mega Dr. Why - Gioco Quiz a Premi – Ass. Ital Young;

30 agosto – 21:00 – Terrazza Castello Caetani – Festival Agorà – Concerto e spettacolo teatrale “Theatre in Jazz” – Circolo ARCI Pata Pata;

Eventi settembre 2024 a Fondi

1° settembre – 10:00/22.00 – P.zza Alcide de Gasperi “Esposizione di coperte a scopo benefico” – Ass. Progetto Cuore;

7 settembre – 19:00 – Auditorium comunale “Sergio Preti” – Festival Agorà – Spettacolo teatrale “Tre civette sul comò” – Circolo ARCI Pata Pata;

7 settembre – 21:00 – Centro Multimediale Dan Danino di Sarra – Presentazione album “Birra Gratis” – Il Magazzino APS;

7-8 settembre – 20:00 – P.zza Elio Toaff – “Teatro all’Olmo” – Ass. Portico San Sebastiano;

9 settembre – 20:00 – Cortile Giudea – Premiazione concorso “Fotografa il Festival 2024” – Ass. Gruppo Folk | Ass. Fotografichementi;

9-16 settembre – 18:00/21:00 – Chiostro di San Francesco - Esposizione scatti concorso “Fotografa il Festival 2024” - Ass. Gruppo Folk | Ass. Fotografichementi;

15 settembre – 19:00 - Auditorium comunale “Sergio Preti” - Festival Agorà – Spettacolo teatrale “Cioccolata all’arancia” - Circolo ARCI Pata Pata;

20-22 settembre – 15:00/19:00 – Centro multimediale Dan Danino di Sarra - Laboratorio sulle tracce di Ulisse” - Circolo ARCI Pata Pata;

25-29 settembre – 17:00/24:00 – Sala Lizzani – Fondi Film Festival – Ass. Giuseppe de Santis;

27 settembre – 20:00 - Sala Lizzani - Fondi Music Festival 2024 - Ass. Fondi Turismo;

29 settembre - 16:30/19:30 - Palazzo Caetani – “Fashion Black Rules” - Ass. Senza Barriere.