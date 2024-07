Al via il “Beach Clean Up 2024” con la consegna dei primi 20 teli da mare

Ha preso il via da Piazza Sant’Anastasia la sfida “Beach Clean up 2024” che ha visto grandi e piccini in prima linea contro l’abbandono di cicche di sigarette e microplastiche.

Le prime venti persone che hanno consegnato una bottiglia colma di scarti, così piccoli da sfuggire alle macchine per la pulizia dell’arenile, sono state premiate con un telo da mare “Bandiera Blu 2024”.

Oltre all’iniziativa di sensibilizzazione e di raccolta materiale di rifiuti – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore all’Ambiente Fabrizio Macaro – ci piace immaginare che questi teli, portati in vacanza dai fondani o a casa dai turisti che trascorrono l’estate sul nostro litorale, possano esportare il “brand” Fondi Bandiera Blu 2024.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con la De Vizia Transfer torna il prossimo lunedì a Capratica.

Il calendario completo: