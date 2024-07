I consiglieri Venditti e Ciccone presentano una Mozione Consiliare per il ripristino del Parco Dachau

Domani, martedì 30 Luglio, presenteremo una mozione per chiedere il ripristino immediato del Parco Dachau e dei giochi presenti all'interno.

Il Parco è da sempre un punto di riferimento per le famiglie, un luogo dove i bambini possono giocare in sicurezza e dove gli adulti possono godere di momenti di tranquillità. Purtroppo, negli ultimi anni, a causa della mancata attenzione dimostrata dall'amministrazione, ha mostrato segni evidenti di degrado. I giochi sono danneggiati, le strutture sono deteriorate e l’intera area sembra abbandonata. Questo stato di abbandono non solo priva i cittadini di un ambiente piacevole, ma rappresenta anche un potenziale pericolo per la salute e la sicurezza, soprattutto per i più piccoli.

Siamo certi che l'intero Consiglio Comunale, riconoscendo l’importanza del Parco Dachau come luogo di incontro e socializzazione, approverà all'unanimità la nostra proposta di mozione: che chiede alla giunta alcuni impegni, partendo nell'immediato dalla riparazione dei giochi danneggiati e la sua continua e costante manutenzione, fino ad arrivare all'installazione di nuovi giochi inclusivi dove tutti i bambini possano giocare e divertirsi in sicurezza.

L'importanza della mozione è sottolineata anche dal sostegno arrivato dagli altri gruppi di opposizione, pronti a votare la mozione e a sostenerla nel merito. La riqualificazione del Parco Dachau, a 26 anni dal gemellaggio con la città Tedesca, deve essere una priorità condivisa da tutte le forze politiche della città.

I Consiglieri Comunali

Salvatore Venditti - Camminare Insieme

Francesco Ciccone - Fondi Vera