Successone per la IV edizione del "Corri Marione" tra natura, musica, allegria e tanta birra

Oltre trecento persone hanno partecipato sabato 27 luglio alla quarta edizione del “Corri Marione”, la corsa goliardica non competitiva organizzata dall’Olimpia Lazio e inserita nel calendario del Grande Slam Uisp “Natalino Nocera”.

Nell’incantevole Tenuta Sugarelle, al Salto di Fondi, si sono dati appuntamento numerosi atleti provenienti da svariate zone della regione, ma anche tanti turisti e tante persone desiderose di vivere una giornata in allegria con i loro bambini o i loro amici a quattro zampe. Suggestivo il percorso di 7 chilometri e mezzo, con l’apprezzatissima novità dell’unico giro attraverso i sentieri del Parco Naturale Monti Ausoni e Lago di Fondi.

Non a caso hanno fatto gli onori di casa i responsabili dell’ente, il direttore Lucio De Filippis ed il Commissario Giuseppe Incocciati. Insieme a loro sono intervenuti il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, l’assessore Stefania Stravato e la consigliera Daniela De Bonis, ma anche due autorità calatesi nuovamente nelle vesti di appassionati “podisti”: l’europarlamentare Salvatore De Meo, un habituè per la manifestazione, ed il vicepresidente della Provincia di Latina Vincenzo Mattei. Insieme a loro, inoltre, gli organizzatori hanno accolto Vittorio Iacovacci, presidente del Consorzio della Salsiccia Dop di Monte San Biagio e proprietario della “Agrilara”, azienda agricola che si è messa a disposizione ospitando all’interno dei suoi terreni una parte del tracciato della gara.

La presenza di tali illustri ospiti non ha fatto che confermare l’importanza e la crescita della manifestazione, apprezzata per il contatto diretto con lo splendido paesaggio del Lago e per la sua formula decisamente unica: per figurare nella classifica finale, infatti, i partecipanti erano tenuti a sorseggiare tre boccali di birra in altrettanti punti ristoro collocati lungo il percorso. Una regola che non ha affatto frenato gli atleti più titolati, a partire da Diego Papoccia, altro personaggio legatissimo al “Corri Marione”.

Il campione dell’Atletica Ferentino ha bissato il successo dello scorso anno piazzandosi davanti a Enrico Gallucci, Fabio De Filippo, Andrea Galluccia e Alessandro Basile. Tra le donne ha vinto Serena Fanella davanti a Sonia Ruocco, Francesca Monti, Marika Rossi e Fabiana Orioli. Dei premi particolari erano poi riservati ai gruppi più numerosi, ma vista la parità di iscritti (62) hanno dovuto contendersi il titolo con un divertente fuori programma i “Pirati del Margalù Beach” e i ragazzi del “Salsa e Merende”. Alla fine hanno vinto i primi aggiudicandosi un’emozionante sfida di limbo. Il terzo posto è andato a “Qui e Ora”, il quarto ai “Mattia’s Friends”, con il piccolo Mattia regolarmente in gara nonostante i suoi dieci mesi di età.

Oltre a provvedere ai rifornimenti di birra, anguria e altre prelibatezze, lo staff dell’Olimpia Lazio ha anche proposto delle premiazioni ad estrazione potendo contare sul contributo di svariati sponsor. Una volta terminata la consegna dei riconoscimenti, la festa è culminata con una serata danzante e con svariate degustazioni enogastronomiche. E’ stato uno splendido finale di stagione per il Grande Slam Uisp, atteso ora dai grandi appuntamenti previsti a partire da settembre e culminanti con l’evento del 1 dicembre nel capoluogo, la grande Maratona di Latina.