Sperlonga: dal 19 al 21 agosto il "VOYAGE - Festival Teatrale e Esperienze Artistiche" nella cornice di Torre Truglia

Siamo lieti di annunciare il "VOYAGE - Festival Teatrale, Esperienze Artistiche", un evento patrocinato dal Consiglio della Regione Lazio, dalla Provincia di Latina, dal Comune di Sperlonga e dall’Accademia Internazionale di Teatro. Il festival, ideato da Lorenzo Vanità, si terrà dal 19 al 21 agosto nella suggestiva cornice della Torre Truglia di Sperlonga.



Questa tre giorni di spettacoli, che si estendono dall'alba alla notte, esplorerà il tema universale del viaggio attraverso nove eventi distinti. Le giornate inizieranno con letture dell'Odissea all'alba, proseguiranno con esperienze artistiche teatrali e musicali al tramonto, per culminare con spettacoli serali. I generi teatrali saranno vari e includeranno commedia, stand-up comedy e tragedia, offrendo una gamma completa di emozioni e riflessioni.



Tra gli artisti che prenderanno parte a questo festival, ci sono nomi di grande rilievo come Alessio Lupo, noto stand-up comedian; Eduardo Ricciardelli, premiato come miglior attore al Festival del Cinema di Salerno e celebre per portare la maschera di Pulcinella in USA, Germania, Belgio e Francia; Hosteria Fermento, che presenterà "Sul divano", spettacolo vincitore di "Dominio Pubblico" e della "Residenza Bellandi 2019", patrocinato dall'Accademia Silvio D'Amico e selezionato al "Torino Fringe Festival 2019". Inoltre, Giovanni Pannozzo proporrà il suo ultimo successo "Uno.Nessuno.Centomila", mentre Laura Gaudenzi e Carlo Parente incanteranno il pubblico con le loro note emozionanti. Le letture interpretate dell'Odissea saranno affidate a Laura Marcucci e Lorenzo Vanità



Il "VOYAGE" è un festival autofinanziato e indipendente, con una partecipazione di artisti e spettacoli altrettanto indipendenti. Un ringraziamento speciale va alla Fondazione Nicola del Roscio per il prezioso sostegno offerto.



Vi invitiamo a unirvi a noi per un'esperienza artistica e culturale unica, immersi nella bellezza di Sperlonga e nell'inestimabile valore dell'arte e del teatro.



La Direzione Artistica e organizzativa è affidata a Lorenzo Vanità