Dal 23 al 25 agosto l'evento “Cinema sotto le stelle – dal mito al pubblico”

Grande attesa a Fondi per la seconda edizione di “Cinema sotto le stelle – dal mito al pubblico”, rassegna cinematografica a cura di Francesco e Gianmarco Latilla (registi e sceneggiatori), organizzata dall’associazione Koinè APS con la collaborazione de La cinearte produzioni e con la partnership della Soc. Coop. Foglia D’Oro ONLUS e il Festival “Inventa un Film” di Lenola.

L’iniziativa, patrocinata e sostenuta fortemente dal Comune di Fondi, dal Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi e da tutti gli sponsor e partner ufficiali, si terrà all’interno della prestigiosa cornice del Chiostro di San Domenico a Fondi, dal 23 al 25 agosto, ogni sera a partire dalle ore 21:00. I fratelli Latilla, tra bellezza e creatività, condurranno il pubblico attraverso le galassie multiformi dell’arte cinematografica.

Per noi - commentano - il cinema è un’esperienza che ha a che fare sempre col viaggio, qualunque esso sia. Siamo affascinati soprattutto dalle opere che indagano l’universo umano: storie che a volte graffiano e a volte brillano nel buio come stelle, ma in ogni caso lasciano il segno. In questo momento – aggiungono i fratelli Latilla - nonostante la moltitudine di opere interessanti e innovative che provengono dalle nuove leve, nel cinema italiano sembra mancare una visione comune che possa disegnare un nuovo grande immaginario da esportare all’estero per rilanciare il marchio Made in Italy. È soltanto attraverso festival, cineforum e rassegne che le opere meno diffuse dal mainstream contemporaneo riescono a trovare il modo per farsi apprezzare dal pubblico; è anche per questo motivo se lo scorso anno abbiamo ideato questo evento ormai giunto alla sua seconda edizione.