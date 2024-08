Sperlonga: presentazione del libro "La voce di Iside" di Claudia Conte

Storie di bullismo, di violenze (di genere, psicologiche, sessuali) di isolamento e di mutismo selettivo: sono solo alcune degli elementi di disagio che la nuova generazione di giovani ha subìto prima, durante e soprattutto post-isolamento da Covid-19. Un accumulo di problematiche la cui sedimentazione va evitata a tutti i costi, per conferire ai giovanissimi un elemento di fiducia verso la società e verso il proprio futuro.

Sono questi i problemi principali che si trova ad affrontare Iside, la giovanissima protagonista del libro della giornalista, conduttrice e scrittrice Claudia Conte. Il libro “riflette i turbamenti e le inquietudini di una generazione, quella dei nostri figli e nipoti, che avrebbe tanto bisogno di essere scoperta, indagata, raccontata” scrive nella prefazione il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

Inquietudini che, insieme alle soluzioni trovate dalla 18enne protagonista dell’opera, verranno raccontate con diverse chiavi di lettura in una serata dai contorni intimi ed aperti al dialogo con il pubblico un doppio appuntamento sul litorale pontino.

Lunedì 19 agosto a partire dalle 21,30 in piazza Fontana, nel borgo di Sperlonga raccolti davanti alla “barca” della spettacolare Piazza Fontana Claudia Conte racconterà la genesi dell’opera, approfondendo le tematiche con due ospiti di eccezione: Fabio Ciciliano, Capo Dipartimento della Protezione Civile, già Commissario Straordinario del Governo per il comune di Caivano e Gerardo Capozza, già Segre Generale dell’Aci - Automobile Club D’Italia e Presidente della Fondazione Sviluppo Irpinia. L’evento è organizzato da Sperlonga Turismo e dal Presidente del Consorzio Leone Armando La Rocca. Sarà presente anche DonatoriNati, l’associazione di volontariato della Polizia di Stato.

Mercoledì 21 agosto alle ore 19 presso il Palazzo Comunale di Terracina Conte sarà protagonista di un evento organizzato dal Rotary Club Terracina Fondi insieme all’Assessore alla Cultura del Comune di Terracina Alessandra Feudi, al Vice Sindaco del Comune di Terracina e Past Governator Distretto 2080 Claudio De Felice, alla Presidente della Commissione Cultura del Comune di Terracina Maria Pia Chionna e al Presidente del Rotary Club Terracina Fondi Corrado Cicerone.

Sono convinta che il disagio giovanile e la violenza che dilagano purtroppo ovunque, si combattono anche con la bellezza, oltre che diffondendo la cultura. - commenta Claudia Conte che continua: Sono particolarmente contenta di presentare il mio nuovo libro in questi luoghi che amo e che sono ricchi di storia e bellezza. Il turismo e il volontariato sono strumenti in grado di offrire opportunità e alternative concrete alla Generazione Z. Non lasciamo soli i giovani, ma aiutiamoli a crescere.