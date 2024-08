Dal 26 al 31 agosto la rassegna concertistica "Muwa Festival"

Avrà inizio lunedì 26 agosto la rassegna concertistica MUWA FESTIVAL organizzato dall’associazione MelaViola, di Latina, in collaborazione con l’associazione fondana Ginepro Art ETS. La rassegna è inserita nell’ambito delle masterclass “Music Warriors. Jazz & Classical Training Week” che si svolgeranno nel centro storico di Fondi, in particolare nei siti di competenza dell’Ente Parco Regionale Naturale Monti Ausoni e Lago di Fondi quali Palazzo Caetani, Sala Lizzani e Museo Ebraico, dal 26 al 31 agosto 2024.

A questo evento, giunto alla sesta edizione di cui la seconda nella città di Fondi, parteciperanno musicisti provenienti da ogni parte d’Italia e dall’estero guidati da maestri di fama internazionale con i quali si perfezioneranno nella tecnica strumentale ed interpretativa. Il MUWA Festival vede un programma ricco e variegato. Sei serate con sette concerti di genere musicali diversi, dalla musica sperimentale improvvisata, alla musica classica, moderna, sinfonica con grandi artisti ed interpreti.

Lunedì 26 agosto alle ore 21.30 a Palazzo Caetani, apriranno il MUWA Festival due artisti fondani, Laura Venditti ai saxofoni e Cristian Maddalena ai dispositivi elettronici, un incontro, un dialogo, una fusione sonora tra questi due strumenti, acustico ed elettronico, per realizzare una performance unica nel suo genere.

Martedì 27 altri grandi artisti sul palco della Sala Lizzani, nel Complesso S. Domenico, alle 21.30. Una serata dedicata a Cinema e Musica con la proiezione del “Clip Caline de Nuage” (dedicato ad Ezio Bosso) e del Docu-Film “La-R-S” di Antonio Fraioli. A seguire dibattito con lo stesso autore, Maria Corsetti e Luca Ardieri.

Mercoledì 28 spazio invece alla musica classica con un concerto per flauto e pianoforte, ore 21.30 Palazzo Caetani. Giovedì 29 doppio appuntamento, il primo concerto alle 19.45 presso la Sala Lizzani con il concerto “Il Viaggio” di Luca Basile per violoncello e archi. Più tardi alle 21.30 presso il Palazzo Caetani, concerto per ottoni a cura del maestro Martino Pezzolla.

Venerdì alle 21.30 presso la sala Lizzani si terrà il concerto della MUWA Chamber Orchestra diretti dagli allievi del maestro Eliseo Castrignanò.

Il Festival si concluderà sabato sera la Palazzo Caetani, sempre alle 21.30, con il concerto di un’altra artista fondana, violinista, Chiara Nallo accompagnata al pianoforte da Claudio Martelli.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni tel. 3473143422 – 3471710524 oppure melaviolainfo@gmail.com.

Il Muwa Festival è patrocinato dall’Ente Parco Regionale Naturale Monti Ausoni e Lago di Fondi e dal Comune di Fondi.